Le meilleur gâteau de France pourrait être... romand!

Fans de GOT et Stranger Things, préparez-vous à bloquer

D’un côté, un spin-off qui nous transportera 300 ans avant les événements de Game of Thrones, de l’autre une saison qui nous fera découvrir le passé expérimental d'Eleven.

Ça y est, le tournage est lancé! HBO a dévoilé le 5 mai les premières images pour faire patienter les fans jusqu’en... 2022. Faut dire que la patience, c'est quelque chose qu'on a appris cette année avec le semi-confinement.

La plateforme de streaming diffusera House of the Dragon, une série adaptée des livres Fire and Blood. On reviendra 300 ans avant Game of Thrones.

Netflix avait annoncé le 30 septembre 2019 la quatrième saison de Stranger Things. Depuis, les fans de la série attendent plus …