Image: Shutterstock, Knowyourmeme

L'avortement aux USA et la gauche française sont dans le récap de l'actu en mèmes!

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine on vous parle de trains, de sommeil, d'Américains et de politiciens. Leur point commun? Tous déraillent!

L'actu en Suisse

Renard vs. train crémaillère

Le 2 février dernier à 14h50, une avalanche faisait dérailler le train crémaillère Bex-Villars-Bretaye. Heureusement, il n'y avait que le chauffeur à bord de l'engin, et il s'en est sorti indemne. Mais la ligne a été fermée pendant plusieurs heures, et les skieurs du domaine Villars-Gryon voulant emprunter ce train ont été bien embêtés. Une enquête a été ouverte, et voici les conclusions: le fautif n'est pas un skieur en hors-piste imprudent... mais un renard!

Le canidé, en gambadant joyeusement dans la neige, a fait partir une coulée, qui a ramassé le train en plein fouet, le faisant sortir de ses rails. Vous vous méfierez de ces bestioles oranges la prochaine fois que vous en croiserez une. Attendez, on nous dit dans l'oreillette que le réel problème était que le risque d'avalanche avait été mal évalué sur le tronçon? Ça rend l'actu carrément moins cool, alors on va faire comme si on n'avait rien entendu...

image: keystone, shutterstock

Image: Knowyourmeme, shutterstock

image: knowyourmeme

image: uno

Vous ne dormez pas assez... ou trop!

Vous ne dormez que 5h par nuit? C'est mal. Vous avez la belle vie et vous faites la grasse matinée tous les jours? C'est mal aussi. Selon une étude parue dans Nature Aging et menée par des chercheurs de l'Université de Lausanne, la durée optimale du sommeil est de... 7h par nuit, ni plus, ni moins. On le sait, le manque de sommeil altère le cerveau, le cœur et l'humeur. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que dormir longtemps est tout autant néfaste! On vous voit avec vos cernes, ceux qui dorment à peine pendant la semaine et qui essaient de rattraper pendant le week-end. Rien ne vaut un sommeil équilibré! A noter que l'étude ne concerne que la tranche d'âge entre 40 et 75 ans, donc les gens qui lisent cet article devraient être tranquilles. Ou alors, vous êtes un boomer qui aime les mèmes, et rien que pour ça on vous trouve génial!



image: knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

image: knowyourmeme

L'actu à l'étranger

Retour vers le passé, édition USA

Selon une fuite, la Cour suprême des Etats-Unis s’apprêtait à ramener le pays… en 1973. Plus précisément, à une époque où l’avortement n’était pas autorisé par la législation fédérale. Suite à des recours d’Etats conservateurs tels que le Texas ou l’Oklahoma, la Cour suprême serait sur le point de renverser le jugement Roe vs. Wade, sur lequel est basée la législation autour de l’avortement.

Ce revirement est dû au fait que l’organe judiciaire possède, depuis la présidence de Donald Trump, une majorité de 6 juges conservateurs sur neufs. Et la conséquence de cette décision serait que les Etats américains auraient eux seuls la compétence de légiférer en matière d’interruption volontaire de grossesse. Autant dire que c’est un coup dur en matière d’égalité des sexes. Oh Hé! On est en 2022 les Ricains, il s’agirait de grandir…

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: shutterstock

Image: knowyourmeme

La gauche française s'unit

Mesdames et Messieurs, voilà une nouvelle presque aussi improbable que la chute du Röstigraben et la réconciliation entre Suisse allemands et romands dans une grande union nationale: la gauche française s’est unie. Unie… Elle s’est rangée derrière le dernier homme capable de faire un score honorable à une élection présidentielle: Jean-Luc Mélenchon. Il faut dire qu’à l’exception du chef de file des Insoumis, qui a remporté 21,9% des voix, les autres candidats de gauche n’ont pas fait fort au premier tour des dernières élections françaises: 4.6% pour Jadot et les Verts, 2,3% pour Roussel et les communistes, et un minuscule 1,7% pour Hidalgo qui représentait le PS.

Face à un tel séisme, les partis de gauche n’ont pas eu d’autre choix que de serrer les rangs derrière les Insoumis. Pourquoi la gauche française s’est-elle unie après l’élection? Car Mélenchon, pour avoir son mot à dire malgré sa défaite au premier tour, a lancé un «troisième tour» visant à obtenir un groupe majoritaire à l’assemblée parlementaire, afin de l’élire premier ministre français (car c’est le parlement qui entérine le choix du premier ministre). Est-ce que ce pari va être remporté? Assisterons-nous au grand retour de la gauche aux législatives? Réponse dans quelques semaines!

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

La news WTF

La Cour des comptes... sans comptes

Le quotidien vaudois 24 Heures a révélé une info totalement absurde cette semaine. Elle concerne la Cour des comptes du canton de Vaud, à savoir l'organe qui a pour mission de contrôler l'utilisation de l'argent public. Eh bien, figurez-vous que cette Cour des comptes... n'a pas accès aux comptes de l'Etat. Difficile pour elle de remplir sa mission donc. Et assez inquiétant pour un pays démocratique et une cour qui est censée être indépendante. C'est un peu comme si votre chirurgien n'avait pas accès à son scalpel, ou votre coiffeur à ses ciseaux et à sa tondeuse. Du coup, on se demande bien l'utilité de cette cour. Est-ce que ses membres existent? Est-ce qu'ils se tournent les pouces à longueur de journée? Est-ce qu'ils jouent au Monopoly pour faire les comptes de faux billets de banque? En tout cas, si vous voulez un job bien planqué, postulez à la Cour des comptes vaudoise!

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur l'actualité

Découvrez Wiki WTF, notre nouveau format barré

La vidéo de la semaine

Vidéo: watson

On termine avec une sélection de voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre