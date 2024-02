Image: Migros

Migros sort un paquet de chips très spécial

Les collab' les plus improbables sont parfois les meilleures, comme en témoignent Migros Genève et le musicien Varnish qui se sont associés pour sortir une gamme de chips.

C'est une collaboration assez improbable qui se remarque dès l'arrivée en gare de Genève. Affichée en vitrine sur les murs de la Migros de Cornavin, un mystérieux film y est présenté, intitulé Salvia Rosmarinus. A l'intérieur du magasin, c'est un étalage de chips qui reçoit le client, avec un paquet au graphisme saisissant (on a rarement vu des chips aussi élégantes).

Si l'idée d'une nouvelle gamme et la première chose qui nous vient à l'esprit, la mention «revisité par Varnish» fait comprendre aux plus mélomanes qu'il s'agit là d'une collaboration musicale et artistique.

Cette collaboration artistique inédite entre l’artiste genevois Varnish La Piscine et Migros Genève a donné naissance à un univers visuel riche emprunté à la Grèce antique nommé Salvia Rosmarinus, le nom scientifique et latin du romarin. La plante aromatique est la saveur de ces nouvelles chips qui seront trouvables à Genève, et également dans quelques Migros vaudoises.

Un film réalisé par l'artiste revisite les codes de la publicité et accompagne la sortie du paquet de chips customisé. Un concert aura lieu dans les entrepôts de Migros Genève le 17 février prochain dans le cadre du festival Antigel.

Si vous ne savez pas quoi faire samedi 17. Image: Antigel

Prodige romand de la musique

Jephté Mbisi, de son vrai nom, est un artiste multiple: auteur-compositeur, producteur et même cinéaste. Il est né en 1994 à Meyrin et fait partie de cette nouvelle génération du rap suisse romand reconnue par la nouvelle génération. Cet artiste pluriel dispose d'un univers bien à lui, comme en témoigne son compte Instagram et sa collaboration avec Migros, baignant dans un univers délicieusement vintage et emprunt de surréalisme.

Des artistes comme Makala, Di-Meh, Slimka ou encore Arma Jackson, sont parvenus à se faire remarquer au-delà des frontières. Cependant, le cas de Varnish La Piscine va même au-delà, puisque l'artiste genevois a signé chez le prestigieux label parisien Ed Banger, fondé par Pedro Winter, l’ex-manager des Daft Punk. Une exposition qui lui a valu d'être «validé» par ses idoles Pharrell Williams et Tyler The Creator.

Un artiste en plein expansion, dont la carrière s'apprête forcément à décoller. 3 000 personnes l’ont écouté au Parc La Grange en août 2023, tandis qu’il a fait sold out (en 2 semaines) à la Cigale à Paris au mois d’octobre. En dehors du festival Antigel, Varnish La Piscine sera également sur la scène de Festi’Neuch le 14 juin 2024. En attendant, on va manger des chips.