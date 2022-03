Image: Knowyourmeme, Shutterstock

Poutine, Zemmour et Ueli Maurer sont dans l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: 5,75 milliards de francs bloqués par la Suisse, Zemmour et son «ministère de la remigration» et la personne la plus ennuyante au monde.

L'actu en Suisse

22.03– Ueli Maurer a trouvé LA solution pour ne plus dépendre du gaz russe! Il se serait mis d'accord avec... le ministre de l'énergie du Qatar pour acheter plus de gaz en provenance de ce pays. Attendez, on me dit dans l'oreillette que les dirigeants qataris ne sont pas exactement des modèles en matière de protection des droits de l'homme. Et qu'on est en train de créer une dépendance envers ce pays, de la même façon qu'on l'a fait avec les Russes. Est-ce que rien ne change?

24.03.2022 – La Suisse, qui s'est alignée sur l'Europe pour sanctionner la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, aurait bloqué 5,75 milliards de francs de patrimoine russe présents dans le pays. Coup dur pour les oligarques! Mais «bloquer» ne veut pas dire la même chose que «confisquer», donc les Russes pourraient théoriquement les récupérer. On a une meilleure idée: et si on les reversait aux réfugiés ukrainiens?

L'actu à l'étranger

22.03.2022 – A la traîne dans les sondages pour la présidentielle française, Eric Zemmour fait ce qu'il a l'habitude de faire: des polémiques. La dernière date de ce mardi, jour où il a annoncé vouloir créer un «ministère de la remigration» s'il était élu. Ce ministère aurait pour but, comme son nom le laisse suggérer, de renvoyer les migrants dans leur pays d'origine. Pas sûr que ça suffise à lui faire passer le premier tour.

23.03.2022 – Il n'y a décidément plus de décence. Après avoir créé un scandale mondial en envahissant son voisin ukrainien, et croulant sous les sanctions occidentales, la Russie a déclaré sa candidature... pour accueillir l'Euro en 2028 ou 2032. Tout cela alors que les équipes russes sont actuellement exclues des compétitions internationales. Il y a donc deux possibilités: soit les dirigeants sont totalement à la ramasse, soit le sens de l'humour russe laisse à désirer.

La news WTF

22.03.2022 - Le paroxysme de l'argent public bien investi! Des chercheurs de l'université d'Essex en Angleterre pensent avoir défini le profil type de la personne la plus ennuyeuse du monde. Selon eux, elle travaillerait dans l'analyse de données ou le secteur bancaire, serait croyante, vivrait en ville et aimerait regarder la télévision. Est-ce que vous vous sentez visé par une telle description?

