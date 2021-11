Plus d'images de Kim Jong-un portant son manteau en cuir

reste avec nous et fais ce quiz!

Plus de «Divertissement»

Ce dimanche, la Suisse a voté! Au menu, l'initiative sur les soins infirmiers, l'initiative sur l'indépendance des juges et la loi Covid. Allez, on rembobine tout ça en mèmes.

Ce Belge est champion de cheval de bois et il est en Une de Sports Illustrated🏆

Les plus partagés

Les plus commentés

Les plus lus

25 photos de chiens dans des sacs (même un Saint-Bernard)

Dans les transports publics à New York, les propriétaires de chiens mettent leur toutou dans un cabas ou un sac à dos pour éviter de payer un supplément.

Le compte Instagram @bagdogs rassemble les photos de chiens dans des sacs dans les transports en commun. Dans certaines villes comme New York, les toutous qui rentrent dans un sac ne paient pas de ticket. Du coup, les New-Yorkais jouent sur les mots. Ils prennent un sac Ikea gigantesque, font quatre trous pour les pattes et voilà! Le doggo est dans un sac et ne paie pas.