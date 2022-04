Image: Shutterstock, Knowyourmeme

L'alcool à la Migros et le rachat de Twitter par Elon Musk sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: le débat autour de la vente d'alcool dans les rayons de la Migros, et le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 millards de dollars.

L'actu en Suisse

Pour ou contre l'alcool à la Migros?

C'est LE grand débat qui secoue la Suisse en ce moment: faut-il vendre de l'alcool dans les rayons de la Migros? Cette question peut paraître galvaudée, puisque le géant au M orange possède Denner, qui ne vend à peu près que de l'alcool, et puisqu'il est également possible d'en acheter sur son supermarché en ligne. Mais ce serait rompre avec la tradition de la Migros. Un point que le fondateur, Gottlieb Duttweiler, avait garanti dès le lancement de la coopérative en 1925: ne jamais y vendre une seule goutte d'alcool pour des raisons de santé publique. Et les Suisses sont plutôt conservateurs au niveau des traditions! C'est ce que nous montre un sondage, qui affirme que 58% de la population serait opposée à la réforme. Cette question brûlante a été mise en consultation auprès des 2,3 millions de membres de la coopérative, et on aura certainement la réponse à la mi-juin. Affaire à suivre donc...

Image: Knowyourmeme

Un casino à Lausanne

Est-ce que vous dépensez déjà la moitié de votre salaire en alcool sur les terrasses et dans les clubs lausannois? Eh bien, votre porte-monnaie risque de souffrir encore un peu plus. Car Lausanne pourra avoir un casino dès 2025, selon de nouvelles mesures du Conseil fédéral, qui réglemente le nombre de maisons de jeu par région. Et on ne parle pas ici de l'enseigne française bon marché, mais bien des machines à sous, des roulettes, des tables de poker, de Robert de Niro en costume rose et de Mads Mikkelsen derrière un tas de jetons (ok on s'est un peu enflammé pour les deux derniers). Pour les Lausannois, finies donc les escapades à Montreux ou au Casino d'Evian pour claquer les petits sous gagnés à la sueur de son front. Montbenon va-t-il reprendre du service? On l'ignore, mais d'ici-là mettez un peu d'argent de côté car comme dirait le croupier, «rien ne va plus»!

L'actu à l'étranger

Elon Musk rachète Twitter

L'homme le plus riche du monde refait parler de lui! Elon Musk a claqué la somme de 44 milliards de dollars non pas pour résoudre la faim dans le monde, ni pour sauver la planète du réchauffement climatique, ni même encore pour prévenir la prochaine pandémie, mais pour racheter Twitter. Manifestement en pleine crise de la cinquantaine, il ne supportait plus la politique de modération du réseau, alors il a décidé de le racheter. Son idée est d'atténuer la modération des tweets, qu'il considère être de la censure, afin de donner aux gens une plus grande liberté d'expression. Cela pourrait même signer le grand retour de Donald Trump sur Twitter, lui qui avait été banni après l'invasion du Capitole en janvier 2021. Elon Musk, qui possède déjà Tesla et SpaceX, ajoute donc une perle à son empire. C'est assez inquiétant de savoir qu'un milliardaire mégalo possède un réseau aussi important pour la vie politique au sein de nos démocraties. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que c'est une bonne nouvelle?

Image: Knowyourmeme

Plus d'huile de palme indonésienne

Conséquence inattendue de la guerre en Ukraine à l'autre bout de la terre: l'Indonésie interdit l'exportation de l'huile de palme. Quel rapport nous direz-vous? Eh bien, l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs d'huile de tournesol. A cause de la guerre, elle ne peut plus en exporter et ses acheteurs se sont tournés vers des substituts comme l'huile de palme. Or, l'Indonésie est justement le plus gros producteur mondial de cette huile controversée pour les effets néfastes de sa culture sur la déforestation. La hausse de la demande internationale d'huile de palme s'est répercutée sur le prix de l'huile de cuisson des Indonésiens, provoquant leur mécontentement. Joko Widodo, le président du pays, a donc décidé d’interdire les exportations d'huile de palme afin de baisser le prix payé par les Indonésiens pour leur huile de cuisson. Vous ne suivez pas tout? Bienvenue dans les méandres de la globalisation!

La news WTF

Des oies chinoises comme douanières

Oubliez les chiens renifleurs qui détectent les drogues lorsque vous passez la frontière. Oubliez également les douaniers, ou même les caméras de surveillance. La Chine a mis au point un système infaillible à sa frontière avec le Vietnam pour empêcher l'arrivée de migrants... une armée de 500 oies. Elles servent à faire un max de bruit lorsqu'un individu essaie d'entrer sur le sol chinois afin d'alerter la police. Déjà que 3 oies, ça fait un boucan d'enfer, alors imaginez une troupe de 500... Et c'est pas tout! Figurez-vous que la mesure a été mise en place pour lutter contre le Covid-19 (oui, il n'y a rien qui va dans cette info). En proie à une résurgence du virus sur son territoire, la Chine veut éviter que les clandestins vietnamiens n'amènent avec eux le virus. C'est vrai qu'il est toujours plus facile de blâmer le voisin plutôt que sa mauvaise gestion...

