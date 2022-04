Image: Shutterstock, knowyourmeme

Le débat Macron-Le Pen, Scrat et la weed sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: la fin de l'Age de glace, le débat de l'entre-deux-tours en France et du cannabis vendu dans les pharmacies bâloises.

L'actu à l'étranger

Le débat Macron-Le Pen

Ce mercredi a eu lieu le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de nos voisins français, opposant le président actuel Emmanuel Macron à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Match retour de leur débat houleux d'il y a cinq ans. Sauf que cette fois-ci, moins de pugilats et de coupures de la parole. Le débat a presque été intelligible, est-ce que vous vous rendez compte? Macron est apparu comme quelqu'un qui maîtrise ses dossiers, mais trahissant une certaine arrogance à l'égard de son adversaire. Quant à Le Pen, elle a été mise en difficulté sur des questions techniques, mais sans apparaître aussi ridicule qu'en 2017. Il y a quand même eu des clashs bien sentis, comme quand Macron a accusé son adversaire de dépendre de son «banquier russe», ou une confrontation sur l'environnement à coup de «climato-sceptique» versus «climato-hypocrite». Les candidats se sont également crêpé le chignon sur les questions de pouvoir d'achat, de laïcité ou d'intégration européenne. Qui des deux va remporter les élections? Réponse dimanche à 20h!

Image: Knowyourmeme

image: @lesmarchesdesainf

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

L'actu en Suisse

Du cannabis vendu en pharmacie

Les Romands fumeurs de joints, désolé pour le faux espoir. Car ce ne sont pas les pharmacies lausannoises ou genevoises qui sont concernées, mais bien les bâloises. Dès la fin de l'été, Bâle-Ville va entamer un projet-pilote de vente de cannabis à des fins récréatives. Une grande première en Suisse, validée par... l'Office fédéral de la santé publique. Est-ce que c'est le premier pas vers une légalisation du cannabis en Suisse? On vous voit derrière votre écran, ceux qui sont en train de sourire en lisant ces lignes. La ville de Bâle, à découvrir pendant l'été 2022, pour ses baignades dans le Rhin, son Kunstmuseum, son hôtel de ville, et son bon shit sa mère à acheter directement en pharmacie.

image: knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

image: watson

Les manifestants pour le climat décident de se coller sur l'autoroute

Les écolos ont de nouvelles méthodes de protestation. Après les Fridays for Future et les cortèges à vélo, ils passent à la vitesse supérieure. Pour que leurs revendications soient enfin entendues, ils ont décidé de se coller les mains sur la route pendant les heures de pointe. Et ce n'est pas bête car les policiers galèrent ensuite à les détacher, ce qui bloque le trafic pendant de longues minutes. De quoi attirer l'attention des automobilistes et les faire réfléchir à leur empreinte carbone... ou simplement leur faire péter les plombs. Le groupe s'appelle «Renovate Switzerland» et a déjà bloqué ainsi la route à Genève. À Lausanne et à Berne, ils se sont tout simplement assis sur l'autoroute, comme ça, chill. Qu'en pensez-vous de ces actions? Les soutenez-vous?

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

La news WTF

Plus de poubelles à la plage

La palme d'or de la défense de l'environnement revient à... la commune de Préverenges. La municipalité a en effet décidé de supprimer les poubelles sur la plage. Ça n'a pas vraiment l'air d'être une mesure environnementale, rétorquerez-vous peut-être. Les gens normaux seront d'accord avec vous, mais les Préverengeois vous diront que s'il n'y a pas de poubelles, les gens ramèneront leurs déchets chez eux. Et vu que ramener ses déchets à la maison, c'est relou, ils réfléchiront à deux fois avant d'amener des sacs en plastique, des bouteilles en pet et des emballages de Twix à la playa. In fine, ça les amènera à revoir leurs habitudes et à consommer moins, ce qui sera bon pour la planète. Ça a l'air tiré par les cheveux? Est-ce que vous pensez que les gens vont balancer leurs ordures dans le lac à la place? Est-ce que vous vous dites que c'est une excellente façon d'économiser sur le personnel qui ramasse les déchets? Eh bien, on n'est pas loin de penser pareil...

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: shutterstock

La news triste

Scrat mange enfin son gland

Alors rassurez-vous tout de suite, ce n'est pas le titre d'un nouveau film pornographique. On parle ici de Scrat, le mythique écureuil de l'Age de glace qui passe sa vie à courir après un gland sans jamais pouvoir l'attraper. Eh bien figurez-vous que dans un clip qui vient de paraître, Scrat non seulement attrape son gland après 24 ans de tentatives, mais finit même par le dévorer! Cet happy end cache néanmoins une réalité plus triste. Le clip est une façon pour le Blue Sky Studios, auteur de la franchise préhistorique, également à l'origine de Rio, de Robots, d'Epic ou encore de Ferdinand, de dire adieu à ses fans, car il a fait faillite malgré son rachat par Disney. Adieu Manny, Sid, Diego... et Scrat.

image: knowyourmeme

Image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

image: knowyourmeme

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur les élections françaises

Ou alors, regardez les récaps des dernières semaines

Découvrez Wiki WTF, notre nouveau format barré

La vidéo de la semaine

Vidéo: watson

Et on termine sur une note légère avec des photos de quokkas trop mimis