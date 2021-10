Image: Shutterstock

Ce musée romand veut vous tatouer des dauphins pour la bonne cause🤔

Les 23 et 24 octobre, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel vous propose de vous faire tatouer par le Veveysan Sailor Dave. Les bénéfices seront reversés à l’ONG environnementale Swiss Cetacean Society-SCS.

Des mammifères marins, des poissons et des crustacés. Voici ce que le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel souhaite vous inscrire sur la peau le week-end prochain dans le cadre de l'opération «C’est tout vert!». Et tout ça pour la bonne cause, puisque l’argent récolté ira à la Société suisse d’étude et de protection des cétacés, basée à Lausanne.

«J’ai un assez gros cachalot sur le torse. C’est mon animal préféré!» Sailor Dave, le tatoueur

C'est Sailor Dave, un tatoueur vaudois, qui se chargera de dessiner l'animal marin de votre choix sur votre cheville/épaule/dos/cuisse/nuque/avant-bras (notre sondage plus bas👇). Voici l'une de ses créations:

Oui, c'est plus joli que la photo du titre, mais il n'y a pas de dauphin! Image: DR

Attention, pour ceux qui sont prêts à sauter le pas, la réservation est obligatoire. Et pour ceux qui ne souhaitent pas se faire tatouer, vous avez également la possibilité de faire un don à l'ONG en achetant l'un des motifs de l'artiste imprimé sur du papier.