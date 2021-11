Des idées de cadeaux de Noël chers et inutiles

«Mais si t'es pour l'initiative, ça veut dire que t'es contre le non à l'interdiction de l’extension de l’autorisation? Ou c'est le référendum, ça? Ah, y a un contre-projet...?»

Comment vous imaginez votre stage et à quoi ça ressemble vraiment

17 mèmes et gifs qui résument parfaitement le Black Friday

Une maman lynx et ses bébés (peu discrets) se promènent en Romandie

8 objets super improbables (et indécents) lancés des tribunes pendant un match

«Les infirmiers et la justice, tout le monde s'en fout, non?»

26 fails pour un super mardi!

Nouvelle semaine, nouveaux fails! Et qu'on soit bien d'accord, des photos et des gifs marrant, c'est tout ce dont on a besoin.