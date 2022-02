Ces 12 pubs du Super Bowl 2022 qui ont mis le paquet

De la bière, des chips et des voitures électriques. Ce sont les principales thématiques des publicités du Super Bowl qui consistent à caser le maximum de pognon et de stars dans des films de 30 secondes.

Le Super Bowl, c'est un peu l'équivalent américain de l'Euro dans nos contrées. Une compétition de football (pas le même que chez nous) suivi dans tout le continent nord-américain. Bien évidemment, quand un événement est suivi par une centaine de millions de téléspectateurs, c'est l'occasion pour les entreprises de marquer le coup et de dépenser sans compter.

Le Super Bowl 2022, qui opposera les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles le 13 février, sera également l'occasion pour les annonceurs de diffuser leurs blockbusters avec son lot de star de Paul Rudd à Scarlett Johansson, en passant par Arnold Schwarzenegger.

Certaines marques comme Verizon ou General Motors dévoileront leur pub événement le Jour J, se contentant de teasers en amont pour faire monter l’attente des téléspectateurs. D’autres, comme Doritos, Budweiser ou Nissan, ont déjà révélé leur campagne comme vous pouvez le voir dans cette sélection de douze spots.

Schwarzenegger en Zeus pour BMW

Le constructeur allemand a mis les petits plats dans les grands en embauchant Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Zeus et Salma Hayek pour jouer sa femme, la déesse Hera. Cela nous offre un spot publicitaire d’une minute plein d’humour, fort d'une campagne de teasing très bien réussie pour vendre la nouvelle voiture électrique de BMW.

Un accident fréquent avec les boîtes de Pringles

Le type de publicités absurde qui tient presque du mini court-métrage. Pringles a réalisé un petit film de 90 secondes qui raconte l’histoire d’un homme ayant coincé son bras… dans un tube de Pringles.

Gwyneth Palthrow qui commande chez Uber Eats

Pour promouvoir le fait qu'on peut commander d'autres choses que de la nourriture sur Uber Eats, le service de livraison d’Uber et l’agence ont demandé à Gwyneth Paltrow de manger une bougie, à Trevor Noah de déguster un déodorant et à Jennifer Coolidge de croquer un rouge à lèvres pour leur campagne «Uber Don’t Eats».

La publicité Budweiser réalisée par Chloé Zhao

Chloé Zhao, réalisatrice oscarisée pour «Nomadlands» a été mandatée par la marque de bière pour diriger leur spot publicitaire. Sa marque de fabrique: sublimer la nature et les paysages.

Un chien beaucoup trop chou pour Kia

Pour promouvoir sa nouvelle voiture électrique, Kia a choisi de mettre en vedette un chien robotisé. La publicité fait partie d’une campagne de marketing plus large où Kia fait équipe avec la fondation Petfinder qui contribue à trouver de nouveaux foyers aux animaux abandonnés.

Seth Rogen et Paul Rudd qui mangent des chips Lay's

Une belle histoire de bromance entre Paul Rudd et Seth Rogen qui se remémorent tous les meilleurs (et pires) moments de leur amitié avec un paquet de chips Lay's lorsque l’un des deux est sur le point de se marier.

Scarlett Johansson et l'Alexa d'Amazon

Et si Alexa, l’assistant personnel intelligent développé par Amazon, pouvait lire dans nos pensées? C'est ce qu'imaginent Scarlett Johansson et son mari Colin Jost du Saturday Night Live dans des situations cocasses.

Pete Davidson et la mayonnaise Hellmann’s

Un spot qui met en avant Jerod Mayo, joueur de NFL qui lutte contre le gaspillage alimentaire pour…une mayonnaise. L'autre invité? Pete Davidson, célèbre comédien du Saturday Night Live.

Des chips Doritos, des animaux et du beat box

La marque de snacking Doritos est une habituée du Super Bowl. Pour cette cuvée 2022 qui met en avant ses chips Flaming Hot, des animaux de la forêt tropicale reprennent Push it de Salt-N-Pepa's.

Lindsay Lohan et des stars has-been qui vont au fitness

Lindsay Lohan se moque de son passé de fêtarde en faisant la promotion de sa nouvelle routine de vie chez Planet Fitness. Une publicité pleine d'autodérision, le tout accompagné d'anciennes gloires telles que Dennis Rodman, Dani Trejo ou encore William Shatner.

Demi Moore et Mila Kunis qui reçoivent un prix

AT&T, le plus grand fournisseur de services téléphoniques des Etats-Unis, joue la carte de l'autodérision en mettant en scène Mila Kunis et Demi Moore. Outre le fait d’avoir été mariées avec le même acteur – Ashton Kutcher –, il faut croire que Mila Kunis et Demi Moore ont un autre point en commun: les deux actrices ont également fréquenté le même lycée.

Thrill Driver, le film d'action signé Nissan

Une publicité qui semble parodier la franchise Fast & Furious avec comme têtes d'affiche Brie Larson, Dave Bautista, Danai Gurira et Eugene Levy dans un film parodique bourré de scènes d'action, d'explosions et de vannes ringardes.

Le trailer du Superbowl est aussi épique qu'un film «Avengers» Vidéo: watson