Lindsay Lohan im Fitness – und 7 weitere fragwürdige äh clevere Werbespots beim Super Bowl

Super Bowl und die teuersten Werbeblöcke des Jahres verschlafen? Hier eine Auflistung der besten Spots, die du während der Pausen des American-Football-Finals verpasst hast:

Scarlett Johansson spielt eineinhalb Minuten lang in einer «Black Mirror»- Folge. Zumindest ein bisschen. Der Spot zeigt, wie Alexa (Amazons Sprachsteuerung) nicht nur Befehle entgegennimmt, sondern gleich Gedanken lesen kann.

Für den Zungenbrecher-Werbespot Sally Sells Seashells spielt die Schauspielerin Zenday die Unternehmerin Sally, die ihr Geschäft mit dem Verkauf von Muscheln ausbauen will.

Das mag erst einmal seltsam klingen: Lindsay Lohan macht Werbung für Fitness. Doch hinter dem Spot steckt eine gute Prise Selbstironie. Die Schauspielerin macht sich über sich selbst lustig, indem sie ihre eigene wilde Vergangenheit auf die Schippe nimmt.

Zeus und die Göttin Hera haben Superkräfte. Fliegen können sie jedoch nicht, darum sausen sie mit dem Elektroauto durch die Strassen. Für den Werbespot von BMW schlüpft Arnold Schwarzenegger in die Rollen von Zeus und die Schauspielerin Hayek Pinault wird zur Göttin Hera.

Mike Myers schlüpft erneut in die Rolle des Dr. Evil der Filmreihe «Austin Powers». Er will die Weltherrschaft erlangen, muss aber erst die globale Erwärmung bekämpfen – und steigt dafür in ein Elektroauto.

Und nochmals ein Werbespot für ein Elektroauto. Dieses Mal mit grossem Jö-Effekt. Der Robo Dog flieht aus dem Regal, um wie die echten Hunde von Menschen geliebt zu werden. Doch plötzlich geht sein Akku aus ...

Dieser Spot ist soweit bekannt keine Hommage an den Film «Don't Look Up» – auch wenn es zu Beginnt so wirkt, als bekannte Persönlichkeiten wie Jennifer Coolidge, Trevor Noah, Cousin Greg plötzlich an Kerzen und Lippenstiften knabbern.

Und jetzt: Die raffinierte Idee, die scheiterte

In einem 60 Sekunden (!!!) Spot hüpfte ein QR-Code über die Bildschirme. Wer den Code einscannte, nahm an einer Verlosung von 3 Millionen Dollar der Kryptobörse Coinbase teil. Neukund:innen konnten zudem 15 Dollar in Bitcoin gewinnen. Doch während der Ausstrahlung gab es ein Problem: Die Aktion war so gefragt, dass die App komplett abstürzte.

(cst)