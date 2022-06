instagram

Ils filment l'avortement de leur bébé trisomique et se font critiquer

Shanna Kress et son compagnon Jonathan Matijas attendaient des jumeaux. L'un d'eux était atteint de trisomie 21, les stars de la télé-réalité et influenceurs ont préféré ne pas le garder et ont documenté l'intervention sur leur chaîne YouTube.

Le couple d'influenceurs français devaient accueillir, d'ici quelques mois, des jumeaux. Mais Shanna Kress et Jonathan Matijas ont pris «la décision la plus douloureuse de leur vie», celle de mettre fin au développement d'un des deux fœtus, atteint de trisomie 21. Une décision lourde, mais «c'est la nôtre, nous n'attendons pas d'approbation», expliquent-ils sur Instagram.

Les deux stars de la télé-réalité ont, comme depuis le début de la grossesse de Shanna, raconté cette expérience en vidéo sur leur chaîne YouTube.

Les deux stars expliquent que cette intervention avait pour but d'arrêter le développement du fœtus concerné, qu'ils ont appelé Christopher (le deuxième prénom de Jonathan), mais que Shanna devra poursuivre sa grossesse avec les deux fœtus, jusqu'à la naissance du bébé sain. Cette pratique, qui s'appelle l'interruption sélective de grossesse (ISG), vise à préserver le fœtus en bonne santé.

Une décision saluée par de nombreux internautes, soulignant le courage du couple. D'autres, en revanche, sont plus mitigés. «Un enfant trisomique est un enfant qui a aussi le droit de vivre», peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. D'autres encore fustigent le couple pour avoir, selon leurs dires, manqué de pudeur en partageant trop de détails sur cette intervention.

instagram

Depuis la découverte de la trisomie 21, l'intervention médicale et la publication de cette vidéo, les deux stars doivent aussi faire face à des commentaires désobligeants d'internautes qui trouvent que les amoureux «ont l'air bien souriants» pour deux futurs parents qui viennent de vivre un tel traumatisme. Mais pour Shanna et Jonathan, l'essentiel est ailleurs. Comme ils le disent à la fin de leur vidéo, «nous allons de l'avant, nous gardons le sourire, pour Christopher».

D'autres sujets sur les stars de la télé-réalité:

Maeva Ghennam se retrouve toute nue sur la Toile à cause de sa mère:

Vidéo: twitter