Voici les 11 films les plus attendus de 2026

Outre les suites de Dune et du Diable s'habille en Prada, de nouvelles productions comme The Drama ou Werwulf sortiront également en salles l’an prochain. Zendaya, en particulier, vivra une année cinéma particulièrement intense: elle sera à l’affiche de quatre grandes productions et fera aussi son retour dans la troisième saison de Euphoria.

Mais voici, sans plus attendre, les sorties qui vont rythmer la nouvelle année!

28 Ans plus tard: Le Temple des Morts

Le jeune Spike, âgé de douze ans, rejoint le groupe de Jimmy Crystal et vit cauchemar après cauchemar. Pendant ce temps, le docteur Kelson tente de mettre au point un remède contre le virus de la Rage.

Casting

Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird

Date de sortie en Suisse

15 janvier 2026

Les Hauts de Hurlevent

Depuis leur enfance, Catherine et Heathcliff sont inséparables. Mais en raison de leurs origines sociales différentes, il leur est interdit de se marier. Incapables de se détacher l’un de l’autre, leur amour de jeunesse se transforme en une obsession destructrice faite de vengeance, de haine et d’intrigues.

Casting

Margot Robbie, Jacob Elordi

Date de sortie en Suisse

12 février 2026

The Bride!

Chicago dans les années 1930: le Frankenstein solitaire demande à la scientifique Dr Euphronius de lui créer une compagne. Ensemble, ils réaniment une femme assassinée. Leur relation est empreinte de passion, mais aussi d’obsession et de meurtre, ce qui finit par attirer l’attention de la police.



Casting

Christian Bale, Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Date de sortie en Suisse

5 mars 2026

Projet Dernière Chance (Project Hail Mary)

Un astronaute se réveille seul dans l’espace, atteint d’amnésie. À mesure que sa mémoire revient, il se souvient de sa mission:un phénomène étrange provoque un refroidissement rapide du Soleil. Pour sauver la Terre, il doit découvrir comment stopper ce processus.

Casting

Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Liz Kingsman

Date de sortie en Suisse

19 mars 2026

The Drama

Un couple de fiancés est plongé dans les derniers préparatifs avant son mariage. Mais un événement étrange survient et fait basculer leur quotidien dans le chaos.

Casting

Zendaya, Robert Pattinson

Date de sortie en Suisse

2 avril 2026

Le Diable s’habille en Prada 2

Vingt ans après Le Diable s’habille en Prada, l’ancienne assistante Emily est désormais elle-même cheffe—et la rivale de son ancienne patronne Miranda. Mais la presse mode papier traverse une crise majeure, entre chute des revenus publicitaires et déclin de l’industrie de l’imprimé.

Casting

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci

Date de sortie en Suisse

30. April 2026

L’Odyssée

Après la guerre de Troie, Ulysse entreprend un périlleux voyage de retour vers Ithaque. Au fil de cette errance de plusieurs années, il affronte des créatures mythiques comme les sirènes et les cyclopes.

Casting

Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson, Tom Holland

Date de sortie en Suisse

16 juillet 2026

Spider-Man: Un nouveau départ

Après avoir fait oublier à tout le monde qu’il est Spider-Man, Peter Parker retourne à l’université. Il redevient le jeune loser sympathique, fauché, sans amis ni petite amie, et reprend son rôle de superhéros de quartier—jusqu’à l’apparition d’une menace bien trop grande pour lui.

Casting

Tom Holland, Sadie Sink, Zendaya (pas encore confirmée)

Date de sortie en Suisse

30 juillet 2026

Hunger Games: Lever de soleil sur la moisson

L’intrigue se déroule 24 ans avant la saga de Katniss et débute lors du 50e anniversaire des Hunger Games. Le jeune Haymitch Abernathy—futur mentor de Katniss—est sélectionné pour participer aux jeux mortels dans l’arène.

Casting

Mckenna Grace, Joseph Zada, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Elle Fanning

Date de sortie en Suisse

19 novembre 2026

Dune: Troisième partie

Il s’agit du troisième et dernier volet de la saga Dune, réalisée par Denis Villeneuve. L’intrigue reste encore secrète, mais le film devrait s’inspirer du deuxième tome de la série, situé douze ans après les événements de Dune.

Casting

Timothée Chalamet, Zendaya, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Robert Pattinson

Date de sortie en Suisse

17 décembre 2026

Werwulf

Le réalisateur de Nosferatu, Robert Eggers, signe une nouvelle saga folk consacrée au loup-garou. Le film se déroule en Angleterre au Moyen Age, dans un paysage brumeux où une créature surnaturelle terrorise les villageois.

Casting

Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe

Date de sortie en Suisse

31 décembre 2026

L'affiche du film

