Maeva Ghennam est en mode «JPP de la vie». capture d'écran

«Ta lèvre, elle est en train de se décrocher de ton nez»

La dernière opération chirurgicale de Maeva Ghennam a mal tourné. Pour autant, l'influenceuse continue de faire la promo de produits et Booba est en mode: «hold my beer».

Il ne se passe pas une journée sans qu'il arrive une mésaventure à Maeva Ghennam. La star de la télé-réalité française installée à Dubaï a vu sa dernière opération chirurgicale mal tourner. Il y a un an, elle passait sur le billard pour se faire à nouveau refaire le nez. Mais sa cicatrice ne cesse de se rouvrir, faisant pendre méchamment sa lèvre supérieure, comme elle l'explique en larme dans une vidéo:

Vidéo: youtube

«Ma lèvre du haut, elle est trop lourde! Je me sens horrible! Cette cicatrice me traumatise!»

Depuis, l'influenceuse qui dit «crop» au lieu de «trop» tient sa lèvre supérieure quand elle parle à ses 3,3 millions de followers pour leur vendre des culottes menstruelles. Eh oui, show must go on! Il faut bien gagner sa croûte. Et celle de Maeva est bel et bien visible sous ses narines.

«Mon médecin m'a dit d'arrêter de parler» Pas parce qu'elle parle trop, mais pour éviter que sa cicatrice ne s'ouvre davantage.

Heureusement que les filtres existent. capture d'écran

Une occasion immanquable pour Booba, le Mediapart des «influvoleurs», de s'adonner à sa passion: clasher les stars de la télé-réalité française sur Twitter.

La vie n'est pas un long fleuve tranquille en ce moment pour Maeva Ghennam. Dernièrement, elle a bu de l'eau Javel qui se trouvait dans son frigo en la confondant avec de l'eau (oui, oui, vraiment) et il y a quelques jours, elle a découvert que son promoteur l'avait arnaquée en lui demandant 500 000 euros d'avance pour la construction d'une maison dont elle n'est finalement pas propriétaire. Dur, dur la vie d'adulte, mais comme dirait Booba sur Twitter: «Stresse pas ma belle, ça va aller.»

