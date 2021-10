Le chanteur Bruce Springsteen sera présent, mais à côté d'Obama, ça fait moins d'effet quand même. Image: shutterstock/dr

Barack Obama sera l'invité de Yann Barthès dans Quotidien

L'ancien président des Etats-Unis sera sur le plateau de l'émission le 2 novembre prochain.

Le mardi 2 novembre, Yann Barthès recevra Barack Obama dans Quotidien, sur TMC. La nouvelle a été postée mercredi 27 octobre sur le compte Twitter de l'émission. On se réjouit que l'animateur pose cette question récurrente: «Qu'est-ce qu'il avait dans la tête ce petit garçon qu'on voit sur cette photo?»

On apprend également que le chanteur Bruce Springsteen sera présent, mais à côté d'Obama, ça fait moins d'effet quand même. Surtout que l'entretien sera réalisé en duplex depuis sa résidence dans le New Jersey, indique la production de l’émission dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Si les deux personnalités sont les invités de Yann Barthès, c'est pour parler promotion et plus précisément livre. Le 44ème président américain et le chanteur viendront faire la publicité de l'ouvrage qu'ils ont coécrit. Renegades: Born in the USA (Penguin Random House) est sorti le 26 octobre. Dans cet ouvrage, les deux hommes parlent de racisme, de musique ou encore de paternité.

Et Yann Barthès, il en pense quoi de la RTS?👇

Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?

1 / 10 Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?

La Patrouille Suisse nous emmène dans leurs cockpits