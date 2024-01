Pierre ou Héléna? Voici qui fera la finale de la Star Academy.

Star Academy: les finalistes sont enfin connus

Pierre ou Héléna? Voici le candidat qui s'est illustré ce samedi soir lors du treizième Prime de la Star Academy, et qui s'est offert un ticket en finale aux côtés de Julien.

Au cours d'une intense soirée vouée à départager la dernière paire de demi-finalistes, la sentence est tombée: c'est Pierre qui rejoindra Julien en finale. Pour rappel, ce dernier avait su tirer son ticket pour la finale, renvoyant Axel à domicile.

Alors que le bouquet final approche à grands pas, ce 13e Prime a été rythmé par des duos de qualité, malgré une semaine sous pression. En effet, Pierre et Héléna ont été soumis à une série d'évaluations serrées qui devaient leur permettre d'arracher un avantage. C'est Pierre qui a obtenu le précieux sésame, et qui a pu choisir le titre de son duo avec sa rivale d'origine belge. Il s'est décidé pour In The Stars de Philippine Lavrey et Benson Boone.

Ce samedi soir, Pierre a tout donné aux côtés de David Hallyday, sur son titre Tu ne m'as pas laissé le temps. Il a en outre chamboulé la scène en mode tornade avec Woodkid, tandis qu'Héléna et Lara Fabian ont touché les téléspectateurs en interprétant J’y crois encore.

On a également eu droit à un medley d'anthologie des plus gros tubes d'un revenant, Maître Gims (une contre-balance à ASAP Rocky, sur une autre chaine?), partagé avec les trois candidats.

Un moment fort sympathique, qui a même eu l'heur de brasser la petite foule des internets, qui ne s'est pas remise d'une séquence. En effet, au moment d'interpréter son titre Est-ce que tu m'aimes, Gims a légèrement modifié les paroles, en se tournant vers Pierre:

«est-ce que tu l'aimes» Gims, pointant du doigt Héléna.

Ce petit geste, combiné à la réaction embarrassée de Pierre (oui, on a du level puissance X quand il s'agit de surinterpréter), a suffi pour enflammer la Toile.

Résultat:

«Gims qui vient faire la Star Ac' juste pour savoir s'ils s'aiment» vu sur x

Autre moment d'émotion, la jolie surprise que la production a réservée aux deux finalistes, dévoilée dans le bus du retour: Julien et Pierre auront droit à un aller-retour au sein de leur famille respective, dont les images seront à découvrir en début de semaine dans la quotidienne.

De quoi faire patienter les fans des deux derniers académiciens, qui attendent le verdict ultime d'un pied ferme. Qui, de Julien ou de Pierre, soulèvera le trophée, signera en maison de disques, et empochera un chèque de 100 000 euros? Réponse le 3 février.

Quant aux membres de la Star Ac'core (les mégafans), ils pourront quitter l'aventure en douceur, puisque un documentaire exclusif baptisé Star Academy: après la vie de château sera diffusé le 10 février. Celui-ci dévoilera les coulisses de la grande finale.

«Elles suivront le gagnant de cette Star Academy 2023, de son réveil jusqu'à ses premiers rendez-vous avec la maison de disques à Paris, ainsi que les deux finalistes de retour chez eux» Télé 2semaines https://www.programme.tv/

