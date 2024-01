Le casque futuriste super cher d'Apple débarque: tout ce que vous devez savoir

Des pros de la réparation ont démonté le Fairphone 5 et leur verdict est clair

Actuellement, le groupe Facebook Meta est particulièrement fort sur le marché des lunettes VR. Son dernier modèle, Quest 3, insère également des contenus numériques dans des environnements réels, mais, avec un prix de 500 dollars aux Etats-Unis, il est nettement moins cher et moins performant que le casque d'Apple.

Contrairement au lancement de l'iPhone en 2007, Apple promet que de nombreuses applications seront disponibles dès le lancement des Vision Pro. Outre les applications développées exclusivement pour les lunettes d'ordinateur (dans un magasin d'applications supplémentaire), plus d'un million d'applications connues sous iOS et iPadOS seront également disponibles sur Apple Vision Pro - avec les adaptations techniques nécessaires, bien entendu.

Et les applications?

La commande se fait par les yeux, respectivement par un oeil, par des mouvements des doigts et des mains ou par des commandes vocales. Les utilisateurs peuvent décider eux-mêmes s'ils veulent commander Vision Pro entièrement par le regard, par des saisies manuelles, par la voix ou par une combinaison quelconque.

Un look de lunettes de ski dans le salon: l'écran extérieur affiche numériquement le contour des yeux.

L'Apple Vision Pro est considéré comme un casque de réalité mixte . Il permet à la fois de s'immerger dans des mondes 100% artificiels, appelés réalité virtuelle (VR), et d'incruster des contenus numériques dans l'environnement réel de l'utilisateur, ce que l'on appelle la réalité augmentée (AR).

On ne sait pas encore quand l'appareil sera disponible en Europe ni combien il coûtera ici. Le prix aux Etats-Unis s'élève à environ 3000 francs - mais en Amérique, la TVA, qui varie d'un Etat à l'autre, n'est pas comprise .

Apple lancera ses lunettes de données, qui coûtent environ 3500 dollars , sur le marché américain début février. Les précommandes débuteront le 19 janvier et les ventes le 2 février, a annoncé le groupe lundi soir.

Ce mème qui circule sur les plateformes de réseaux sociaux a pour but de montrer sous quels présidents américains des produits Apple inédits ont été lancés.

L'Apple Vision Pro arrive. Pour Apple, il s'agit du plus grand et du plus important lancement de produit de l'année. Pour attiser l'engouement, les professionnels du marketing ont eu une idée, à savoir rendre hommage au premier iPhone (2007) - sous la forme d'une vidéo teaser d'une trentaine de secondes.

