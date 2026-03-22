Marathon propose un univers singulier et c'est ce qui fait sa force. Image: jmag.ch

On a testé le jeu de tir le plus punitif de l'année

Marathon, c'est le FPS de survie et d'extraction qui mise tout sur sa direction artistique - et c'est une excellente surprise, malgré ce que l’on raconte.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

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Vous connaissez sûrement Destiny et Halo, et donc Bungie, le studio qui les a développés. Racheté par Sony en 2022, le studio derrière l’un des jeux les plus emblématiques de l’histoire de Microsoft présente son dernier bébé, Marathon, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC

Ce test a une saveur particulière: c’est la première fois que je teste un jeu déjà en train de se faire bombarder sur Internet. On dirait qu’une multitude de personnes se sont senties investies de la mission de «tester» le jeu, sans même y avoir joué ne serait-ce que quelques heures. Certes, il y a eu une bêta fermée à laquelle j’ai pu participer, ainsi qu’une bêta ouverte, à quelques jours à peine de la sortie finale, mais tout de même.

Laissez-moi vous dire que d’entrée de jeu, l'expérience a été un grand OUI pour ma part. Marathon est un «extraction shooter» en mode FPS dans lequel vous incarnez un coureur, un mercenaire cybernétique dans l’univers de Tau Ceti IV.

On se retrouve sur cette colonie humaine abandonnée et notre mission est de remplir des contrats lors de nos multiples runs afin de comprendre (grâce au codex) ce qui s’est passé sur cette colonie et sur le vaisseau UESC Marathon.

Vidéo: extern / rest

Là où il se démarque par rapport à d’autres titres du genre, c’est principalement sur deux points. La direction artistique qui est reconnaissable à des années-lumière, et le système de classes. Vous pouvez incarner un coureur d’une classe spécifique qui possède, par conséquent, certaines capacités actives et passives qui peuvent carrément influencer le cours de votre expédition dans la colonie.

En avant les expéditions

En parlant d’expédition, connaissez-vous le principe ? Dans un extraction Shooter PvPvE, le principe est aussi simple que basique. Vous apparaissez sur la carte de votre choix avec des ressources limitées (dans un premier temps en tout cas). Ensuite, vous êtes libre d’explorer ou de valider des contrats avec pour but de rejoindre un point d’extraction avec un maximum de ressources.

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Toutefois, il faut faire attention, car il n’y a pas de juste milieu dans ce genre de jeu, c’est soit vous rentrez avec tout ce que vous avez pu récupérer, soit vous perdez absolument tout, même votre équipement de départ. En gros, vous n’avez vraiment plus rien, au cas où je n’ai pas été assez clair. C’est un genre de jeu qui peut être à la fois très jouissif avec une grosse sensation de mérite, mais aussi très frustrant en cas de perte.

Le gameplay et le gunplay

En parlant de gameplay, je le trouve très plaisant. Les sensations sont assez différentes d’une arme à une autre et le jeu vous demandera de prendre le temps de les tester pour bien les connaitre car cela ne s’arrête pas juste aux armes. En effet, il y a les modes qui viennent s’ajouter aux armes et ceux-ci viennent non seulement améliorer certaines caractéristiques (comme le temps de recharge ou le maniement), mais ils peuvent également booster certaines compétences de votre coureur. Comme par exemple, recharger votre bouclier si vous avez tué un autre coureur.

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Là où le jeu peut en freiner quelques-uns, c’est sur le sujet de la mobilité. Les mouvements sont assez lourds et c’est d’ailleurs un point sur lequel de nombreux youtubeurs se sont acharnés avec beaucoup de plaisir.

Alors oui, ils sont assez lourds, mais je souhaite rappeler qu’on n’incarne pas un ninja qui rebondit sur les murs comme dans Ghostrunner. Un extraction shooter est un style de jeu supposé être dans l’observation et l’analyse, de ce point de vue là, le jeu est même assez rapide finalement. Ce même genre de spécificité se remarque nettement moins sur un titre comme Escape from Tarkov, car la direction artistique de Marathon nous rappelle beaucoup des titres comme Destiny.

Ici, pas le temps de sociabiliser, si je te croise, je te bute sur-le-champ (ou vice-versa). D’ailleurs, il est fortement recommandé de jouer en équipe, le jeu est très punitif en solo, car même les bots sont très puissants et surtout, très résistants. Marathon se veut beaucoup moins amical que son concurrent direct Arc Raiders. Vous savez, ce jeu qui a tout cassé sur son passage? Ce jeu dont même les développeurs n’avaient pas anticipé un tel succès. Marathon a quelque part souffert du succès d’Arc Raiders puisqu’ils jouent presque dans la même cour.

Une direction artistique qui fait beacoup

La direction artistique de Marathon a été ma première grosse claque. Je félicite le studio d’avoir osé ce pari. C’est clairement un parti pris, on aime à fond ou on n’aime pas du tout. Le jeu a le mérite d’avoir sa propre identité visuelle, mais aussi sonore.



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Les couleurs sont très vives, le design des armes m’a rappelé les briques LEGO, comme de petites pièces imbriquées formant une arme. Le tout aboutit à quelque chose de totalement original. Les coureurs aussi ont un style cybergothique. L'interface bénéficie également d'un graphisme très marqué, tout en étant intelligible et clair. C’est une vraie réussite.



Le jeu est beau, mais pour le moment, l'optimisation n'est pas parfaite. J’ai un PC plus que décent et j’ai parfois des chutes de FPS sans aucune explication. Paradoxalement, dans des zones chargées en détail, la stabilité est de retour. Tout ça est instable et ça mérite des correctifs et un bon suivi. Pour l’heure, Bungie est très à l’écoute de sa communauté et on espère que le studio continuera de l’être par la suite.

Faut-il se lancer dans la course?

Marathon n’est pas exempt de défauts, très peu de jeux le sont au passage, mais Sony en prend énormément soin et grâce à son aspect punitif, le jeu en équipe devient un vrai bonheur. C'est le genre de titre qui va vous demander un certain temps avant de bien vous approprier les mécaniques et l'univers. Il y a une vraie courbe d’apprentissage sur Marathon.

Le jeu a le mérite de prendre des risques, sans chercher à plaire à tout le monde — un point pour lequel j’ai beaucoup de respect. Quant à son prix, fixé à 40 CHF, il apparaît tout à fait cohérent, voire relativement abordable au regard du travail accompli.

Note générale : 8/10

+ Direction artistique exceptionnelle

+ Bande-son de folie

+ Contenu qualitatif

+ Univers avec du fond - Performances parfois perfectibles

- Les menus peuvent être déroutants

