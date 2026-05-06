Son départ avait provoqué la surprise: voici pourquoi Helena Bonham Carter a quitté le tournage de The White Lotus au bout d'une semaine seulement. getty/watson

Pourquoi cette star très attendue a quitté subitement «White Lotus»

C'était l'un des visages les plus attendus de la quatrième saison de The White Lotus: Helena Bonham Carter a quitté le tournage avec perte et fracas, au bout d'une semaine seulement. On croit désormais savoir pourquoi.

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Le tournage de White Lotus bat son plein et il s'annonce prometteur, puisque la réalité est aussi remplie de drames que le scénario fictif de la série. Dans une enquête consacrée aux coulisses de la saison 4, Variety révèle notamment pourquoi l'actrice Helena Bonham Carter a quitté brutalement le set, neuf jours après le premier clap.

Le tournage a démarré mi-avril sur la Côte d'Azur. image: hbo

Selon Variety, le créateur du show, Mike White, avait imaginé le rôle d'une star déchue cherchant à relancer sa carrière, avant de le confier initialement à Helena Bonham Carter. Un personnage qui trottait manifestement depuis longtemps dans la tête du réalisateur: avant de confier à Jennifer Coolidge le rôle principal des saisons 1 et 2 de The White Lotus, il lui avait en effet déjà consacré un scénario un peu similaire.

Dans cette histoire (non produite à ce jour) intitulée «Saint Patsy», Jennifer Coolidge devait interpréter une actrice recevant un prix pour l’ensemble de sa carrière, lors d’un festival de cinéma.



Cependant, il semblerait cette fois que les demandes de Mike White d'une «interprétation exubérante» n'aient pas trouvé grâce auprès d'Helena Bonham Carter. L'affirmation a de quoi surprendre, de la part d'une comédienne réputée pour ses rôles excentriques et ostentatoires, qui vont de Bellatrix Lestrange dans la saga Harry Potter, en passant par la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, ou encore de Bonne Fée un peu perchée dans Cendrillon.

Helena Bonham Carter s'est fait une réputation pour ses interprétations de personnage loufoque. image: afp

Dans tous les cas, les «divergences artistiques» entre le créateur et l'actrice étaient telles qu'elles ont poussé Helena Bonham Carter à prendre son envol au bout de seulement neuf jours de collaboration. Un autre visage très connu, Laura Dern, a été annoncé pour prendre sa place.

Cette version de «divergences» a également été corroborée par un porte-parole de HBO dans Page Six: «Alors que le tournage de la quatrième saison de The White Lotus venait de commencer, il était devenu évident que le personnage créé par Mike White pour Helena Bonham Carter ne correspondait pas une fois sur le plateau.»

«HBO, les producteurs et Mike White sont attristés de ne pas pouvoir travailler avec elle, mais restent de fervents admirateurs et espèrent vivement collaborer prochainement avec cette actrice légendaire sur un autre projet» Un porte-parole de HBO, auprès de Page Six

Alors que les rumeurs de clash vont bon train, The Independant rappelle qu'un certain bazar est inhérent aux tournages des trois précédentes saisons. «Le départ d'Helena Bonham Carter était donc peut-être une mesure préventive», spécule le quotidien britannique.

«Mike White a tendance à improviser, ou du moins à peaufiner l'intrigue de ses personnages pendant le tournage, ce qui ne fait qu'accentuer le chaos ambiant de la série», poursuit le journal. «Habituée aux tournages de films où un scénario complet est fourni à l'avance, Helena Bonham Carter a peut-être été rebutée par l'approche improvisée.»

D'autres détails révélés

Faute d'avoir un jour une réponse, et tandis que nous trépignons d'ores et déjà de découvrir toute l'étendue du drame en 2027, Variety se permet de nous dévoiler une poignée d'autres détails, notamment sur le pitch de cette quatrième saison, qui prendra place dans le Sud de la France.

L'histoire suivra deux équipes de cinéastes rivales, qui débarquent au Festival de Cannes avec des films en compétition et de grandes ambitions. Tandis que l'une s'installe dans un hôtel luxueux et clinquant de la Croisette, le White Lotus de Cannes, l'autre se réfugie dans un refuge haut de gamme perché sur une colline, le White Lotus du Cap.

Satire de l’industrie cinématographique, cette nouvelle saison, comme les précédentes, jouera évidemment sur les frictions culturelles entre les stars américaines débarquées sur la Côte d’Azur et la population locale. Des malentendus et clichés que la France ne manquera pas de fournir en abondance. Selon Variety, une scène déjà tournée montre une star se disputant avec une réceptionniste pour se faire livrer un repas en chambre après les heures de service.

Autant de tensions qui seront exacerbées par le prestige de la Croisettes et du Festival du Cannes, qui n'a jamais été exploité avec une telle ampleur dans une production cinématographique. Avec un budget d'environ 120 millions de dollars, la saison 4 s'annonce comme le tournage le plus ambitieux jamais réalisé à partir du festival, précise Variety.

Choc culturel ou pas, on apprend également que les autorités cannoises ont déroulé le tapis rouge aux équipes du film: après avoir loupé la saison 2 (finalement tournée en Sicile), la ville a déployé de gros efforts, notamment en simplifiant les démarches logistiques, pour attirer la série dans la région. La promesse d'un coup de projecteur touristique incomparable et de grosses rentrées d'argent.



De fait, le tournage se tiendra à Cannes pendant une cinquantaine de jours, générant environ 17 000 euros de nuitées d'hôtel. La production totale, elle, s'étalera sur environ sept mois et se partagera entre la Côte d'Azur et Paris.

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