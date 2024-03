JVMAgm.ch

J'ai testé le nouveau Samsung et c'est un vrai couteau suisse

Le dernier smartphone de Samsung sorti fin janvier est épatant, mais il y a tout de même quelques défauts.

Les années s’enchainent et nos smartphones sont de plus en plus performants. Malgré des améliorations minimes, les marques arrivent toujours à nous épater. Après plusieurs semaines en compagnie du Samsung Galaxy S24 Ultra, l’heure est venue de vous parler du fleuron de la gamme Samsung. Un puissant appareil qui n’a de «téléphone» que le nom tant il est capable de tout délivrer grâce à sa puissance. Mais derrière cette performance presque infinie et sa taille démesurée, il y a quelques petits défauts notables.

Exceptionnellement grand

Je suis un habitué de la marque Samsung. Après avoir fait mes armes sur les Galaxy Note, je suis très vite passé à l’étape d’après avec les Fold. Je n’ai jamais eu l’occasion de prendre en main un «Ultra», depuis que cette gamme a remplacé les «Fold». C’est aujourd’hui chose faite et le moins que je puisse dire, c’est que c’est grand. Avec ses bords tranchants, un écran parfaitement plat, des coins carrés, le S24 Ultra est une véritable pièce d’orfèvrerie.

Malheureusement, une taille si imposante et cette contrainte du «très carré» le rend peu pratique. Le smartphone n’est pas aussi ergonomique qu’attendu. À un certain moment, il faut se poser la question du choix entre un Ultra et un Fold. Passé cette réflexion et les premières heures d’utilisation, il faut admettre que l'appareil a une qualité principale: son écran. Le fabricant nous propose ici ce qu’il sait faire de mieux, à savoir une dalle QHD+ AMOLED de 6,8″ qui développe un taux de rafraichissement de 120Hz.

Cerise sur le gâteau, l’appareil propose un éclairage maximal de 2 600 nits. Cette valeur est devenue le nouveau point de comparaison sur le segment des smartphones (histoire de dire qui a le plus puissant éclairage).

Exceptionnellement puissant

Je ne vais pas vous perdre dans les détails et vous parler Ghz, quantité de RAM ou encore résultats d’un Benchmark, mais le Samsung Galaxy S24 Ultra est un monstre de puissance. Durant mes quelques semaines de test, je n’ai pas trouvé une seule utilisation qui lui fait plier même un seul genou. C’est stratosphérique, que ce soit dans le multitâches, l’édition vidéo ou encore le jeu vidéo, la fluidité est toujours au rendez-vous, avec bien évidemment une chauffe importante en pleine charge, mais j’y reviendrai plus tard.

Photophone de l’année 2024

C’est un aspect sur lequel la marque n’a jamais déçu. Avec ce Samsung Galaxy S24 Ultra, c’est encore plus flagrant. Dopé à l’intelligence artificielle, l’appareil photo frôle la perfection. 200 mégapixels, Zoom 100x, grand angle, amélioration des photos, prises instantanées, détection des objets et scènes, panoplie de modes, gestion manuelle complète, la liste est très longue. Si vous aimez de près ou de loin la photo, vous allez être comblés. Efficace qu'importe le temps, en plein soleil ou la nuit, les cinq capteurs de ce S24 Ultra travaillent de manière très efficace. Plutôt que des mots, voici des images.

Autonomie, son, stylet

Après avoir fait honneur à ce Samsung Galaxy S24 Ultra, voici quelques détails qui fâchent. À commencer par l’autonomie. Non, le S24 Ultra ne brille pas par sa charge. Malgré ses 5’000MAh, j’ai terminé toutes mes journées en dessous des 30% à 40% d’autonomie. J'avais activé le Always Display, mais celui-ci n’affichait pas tout le fond d’écran, uniquement l’heure et les notifications. Pour le reste, hormis une concentration élevée de notifications, mon utilisation est soutenue, sans être excessive. J’ai aussi pris le pari d’utiliser le téléphone en partage de connexion toute une journée, et celui-ci n’a pas tenu jusqu’au soir. Je m’attendais à mieux. Ne comptez pas partir en weekend sans votre chargeur ou pensez à activer directement le mode économie d’énergie.

Côté son, le constat est le même. Les deux haut-parleurs proposés par Samsung offrent un son honorable, sans vraiment exceller. On y retrouve des aigus trop prononcés et des graves inexistants alors que les derniers Galaxy Fold ont un son presque parfait. Samsung est donc largement capable de fournir une meilleure prestation sur ce segment.

Le Note est mort, longue vie à l’Ultra! C’était l’élément principal qui m’a fait acheter presque tous les Galaxy Note, et c’est aujourd’hui ce qui manque le plus à la gamme Fold, un stylet intégré à l’appareil. Tout d’abord parce que c’est pratique, comme par exemple pour déclencher une photo à distance, mais c’est surtout parce que Samsung a très bien intégré cet accessoire dans son écosystème. Que ce soit pour la saisie de notes rapides, l’envie de faire de la retouche photo, ou encore des moments de repos à gribouiller (oui, il y a une excellente application communautaire pour ça), le stylet est ici un atout hors pair.

Chauffe (quasi) omniprésente

C’est un point qu’il me semble important à relever. Après plusieurs semaines d’utilisation, j’ai remarqué une chauffe presque «constante» du Samsung Galaxy S24 Ultra. Je ne parle pas d’une vraie chaleur qui se dissipe quand le téléphone est en pleine charge, mais plutôt de quelques degrés qui viennent chauffer légèrement l’arrière de l’appareil. Juste assez pour donner une sensation troublante où je me suis dit à plusieurs reprises qu’une application gourmande était en pleine utilisation, alors que ce n’était pas le cas.

Comme vous pouvez le voir ici, 10 degrés séparent la température du dos du téléphone entre le repos complet et la pleine charge (Benchmark 3DMark).

Samsung Dex

C'est une ancienne technologie certainement bien moins utilisée de nos jours, mais qui mérite toujours d’être mise en avant. Pour rappel, il est possible d’utiliser les appareils haut de gamme de la marque avec une docking afin d’en faire un «ordinateur». Bien évidemment, ici, on parle d’Android, mais avec quelques applications Cloud, ainsi que des outils Microsoft et Google, vous avez de quoi embarquer votre bureau dans votre poche. Samsung Dex est une petite pépite avec quelques limitations comme l'écran, mais qui a des qualités hors norme (multifenêtres, support clavier et souris…).

Cet accessoire est à mon avis destiné aux personnes qui partagent une télévision dans un foyer ou qui souhaitent continuer à jouer depuis un autre endroit, par exemple en vacances depuis un hôtel ou un Airbnb. Mais ce n’est définitivement pas un moyen confortable de jouer dans les transports publics ou dans un parc, car il vous faudra une connexion solide pour apprécier l’expérience.

Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle n’est pas une nouveauté dans nos téléphones mobiles. Depuis quelques années, cette dernière permet par exemple de corriger nos textes ou encore de détecter des objets sur une photo pour améliorer la scène. Depuis le début de l’année, les fabricants semblent avoir trouvé le nouvel eldorado pour remplir les lignes des principales nouveautés sur leurs appareils.

Je ne suis pas fermé à l’IA, loin de là. Mais après plusieurs mois avec des appareils dotés même de processeur Tensor dédiés à l’intelligence artificielle, je n’ai remarqué aucune amélioration sur l’autonomie, sur mes photos (brutes), ma rédaction ou la gestion de mon emploi du temps. C’est bien, mais c’est un sujet à revoir d’ici quelques années.

Double écosystème

Samsung et Android, c’est une longue histoire d’amour. Que ce soit dans le suivi très efficace des mises à jour proposées par Android, que par le suivi à long terme des mises à jour de sécurité. Malheureusement, le fossé se creuse de plus en plus entre les deux géants. En tant qu’utilisateur «normal», j’ai été étonné de voir à quel point Samsung prend de la place sur son dernier appareil. Il faut littéralement avoir un compte Samsung pour profiter de toutes les capacités du Galaxy S24 Ultra. En sachant qu’il faut absolument une configuration complète du côté d’Android pour activer les services de base offerts par le téléphone.

Je me mets simplement à la place d’un utilisateur lambda ou qui souhaite partir d'Apple pour un appareil Samsung et je me rends compte à quel point cela peut-être effrayant. Deux comptes chez deux marques, avec des données privées partagées de toute part, pour simplement pouvoir utiliser les fonctionnalités offertes par un appareil que l’on a acheté? Ou alors Samsung prépare-t-il le terrain pour un OS propre? Affaire à suivre.

Au-dessus des autres

Très imposant, très puissant, très qualitatif, le Samsung Galaxy S24 Ultra est le couteau suisse du téléphone mobile. Il a tous les accessoires en sa possession pour être l’appareil qui s’adapte à tout le monde. Un photophone exceptionnel avec lequel vous pouvez dessiner à l’aide d’un stylet avant de partir consulter plusieurs applications en simultané. Faites tout de même attention à son form factor pas loin de l’exagération et c’est un habitué des Galaxy Fold qui vous le dit. Prenez le temps d’aller en magasin le tenir un moment en main.

Pour le reste, c’est évidemment un quasi sans faute. Quelques bémols qui ne viennent pas entacher l’expérience au quotidien. Sans trop de surprise, la note sera salée, la puissance et la qualité ont un prix. Comptez au minimum 1’200.- CHF pour vous emparer de cet appareil interstellaire.

Note générale : 9/10

• Écran «parfait»

• Qualité des matériaux

• Le photophone de 2024

• Samsung Dex, stylet

• Performances hors norme

• Toujours la possibilité de téléphoner

• Haut-parleurs un peu limites

• Autonomie perfectible

• Chauffe parfois omniprésente



Contexte du test: - Appareil envoyé par Samsung

- (Non sponsorisé)