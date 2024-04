Vidéo: watson

Il est plus souple que vous

La société robotique Boston Dynamics, connue pour le modèle Atlas, a mis fin au programme de développement de son robot hydraulique. La nouvelle version est désormais entièrement électrique. Et elle impressionne.

Pas besoin d'être un passionné de robotique pour être tombé une fois ou l'autre sur une vidéo de démonstrations des robots de la compagnie américaine Boston Dynamics. Que ce soit le robot quadrupède Spot qui n'est pas sans rappeler un chien ou Atlas, le robot bipède qu'on a vu tomber encore et encore, jusqu'à le voir effectuer des pirouettes, les robots de la compagnie fascinent autant qu'ils effraient. Depuis bientôt une décennie, ils sont une musique d'avenir quant à la robotisation de demain.

Atlas, qui était encore jusqu'à hier une machine hydraulique faite de métal et de câbles apparents, a subi une mise à jour. Ce qui fut autrefois une machine à la mécanique visible a opté pour un design plus doux. Le robot dispose désormais d'une véritable forme humanoïde et d'une tête lumineuse. Par ailleurs, le nouveau modèle est entièrement électrique.

Dans la démonstration, on peut voir le fraîchement renommé Atlas HD allongé sur le sol. Puis, il se relève d’un geste en se contorsionnant avec autant d'aisance qu'un yogi. Le robot est en effet capable de tourner sa tête et son buste de 180 degrés.

« La version électrique de l’Atlas sera plus puissante, avec une amplitude de mouvement plus large que n’importe laquelle de nos générations précédentes. Notre Atlas hydraulique de dernière génération, Atlas HD, pouvait déjà soulever et manœuvrer une grande variété d’objets lourds et irréguliers. Nous continuons à nous appuyer sur ces capacités existantes et explorons de nouvelles variantes de pinces pour répondre à un ensemble diversifié de besoins de manipulation, attendus par nos clients» Boston Dynamics

Selon Boston Dynamics, ce nouveau robot devrait pouvoir aider l’humanité au quotidien. Pour l’heure Atlas est capable de marcher, courir, sauter, faire des saltos ou encore attraper des objets en mouvement, ce qui est déjà passablement impressionnant.

ET la science-fiction semble de plus en plus proche. OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, a intégré une intelligence artificielle à un robot de la start-up Figure AI. Celui-ci est capable de converser avec un humain tout en faisant des tâches ménagères.