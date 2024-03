Vidéo: watson

Ce robot se comporte comme un humain

L'humanoïde de l'entreprise Figure AI peut tenir une conversation et interagir avec un humain grâce à l'implémentation de ChatGPT en guise d'intelligence artificielle.

Il s'appelle Figure 01. Ce qui visuellement le distingue d'un autre robot humanoïde? Pas grand-chose. Depuis quelques années maintenant, nous nous sommes habitués à les voir marcher, tomber, se relever, faire des pirouettes, utiliser leur main, et même avoir des expressions, aussi flippantes soient-elles. Cependant, s'il y a bien une chose qui manquait à ces êtres artificiels, c'est bien la parole et une interaction naturelles avec ceux-ci.

Les androïdes tels que vous les connaissez dans la science-fiction sont désormais bientôt une réalité, grâce aux progrès exponentiels de l'intelligence artificielle, avec ce que l'on nomme «les modèles de langage», ou Large Language Models (LLM) dans le jargon.

Plus simplement, un LLM est un programme informatique qui a analysé suffisamment d'exemples pour être capable de reconnaître et d'interpréter le langage humain et c'est exactement comme cela que fonctionne Chat GPT. Ainsi, en intégrant ce système dans un robot humanoïde, on obtient Figure 01, une véritable entité capable de se mouvoir et de tenir une conversation.

Dans une vidéo publiée par l'entreprise Figure AI. On peut voir l'humanoïde derrière une table en train d'effectuer au calme les différentes tâches qui lui sont demandées par un des ingénieurs. Une conversation limpide, dont les réponses immédiates sont exécutées avec la même fluidité :

L'ingénieur J'ai faim, donne-moi quelque chose à manger.

Figure 01 Bien sûr.

(Le robot lui tend une pomme)

L'ingénieur Très bien, maintenant explique-moi pourquoi tu as fait ça?

Figure 01 Je t'ai donné la pomme parce que c'était le seul aliment disponible sur la table.

Comme on peut le voir sur les images, Figure 01 peut répondre à des questions ou à des instructions et y répondre en langage naturel. Le robot peut également puiser des informations dans son environnement, comme lorsqu'on lui demande à manger et que le robot reconnait une pomme comme l'unique élément comestible sur la table.

Pour effectuer ce miracle, la start-up spécialisée en robotique Figure AI s'est associée à OpenAI, l'une des entreprises les plus avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque ce ne sont pas que les créateurs de ChatGPT.



Ces capacités sensorielles simulant la vue, l'ouïe et la parole résultent de la combinaison du réseau neuronal développé par Figure, avec l’intelligence visuelle et linguistique apportée par OpenAI.

Cependant, Figure 01 étant encore au premier stade de l'expérimentation, il nécessite un temps de réaction de plusieurs secondes pour répondre à des questions ou effectuer des tâches.

L’avenir de la manufacture?

La mission déclarée de Figure AI, selon son site Web, est d'accroître les compétences humaines grâce à l'intelligence artificielle avancée. Figure 01 et ses futurs rejetons pourraient ainsi remplacer bon nombre d'emplois à l'avenir, jugés notamment dangereux ou nécessitant une main-d'œuvre non qualifiée.

En janvier, Figure AI et la marque automobile BMW ont conclu un accord pour explorer dans quelle mesure ce robot de 1,7 mètre de haut pour 60 kilos peut être utilisé dans les usines de fabrication de BMW.

Le déploiement de ces robots humanoïdes dans la construction automobile pourrait générer des gains considérables en termes d’efficacité et de productivité grâce à leur capacité à effectuer des tâches dans des zones difficiles d'accès ou dangereuses pour les humains.

Cependant, l’intégration de robots humanoïdes dans l'industrie manufacturière soulève évidemment des questions éthiques sur le marché du travail. Des robots capables d'exécuter des tâches traditionnellement effectuées par des humains auront un impact évident sur l'emploi et pourraient bien chambouler l'économie du travail. Un défi majeur qu'il faudra relever sans doute bien plus vite qu'on ne le pense.