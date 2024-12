Microsoft Flight Simulator 2024 crève le plafond et touche le ciel.

Ce jeu vidéo de simulation est le plus abouti de l'année

Et je pèse mes mots. Microsoft Flight Simulator 2024 est une pépite au niveau technique. On vous dit tout de notre test.

armin hadzikadunic / jvmag

Et je pèse mes mots. Microsoft Flight Simulator 2024 est désormais disponible. Avec lui, le studio Asobo a fait la promesse d’une expérience plus riche et plus fun tout en proposant un vrai miroir de notre Terre. Si la promesse est impressionnante et presque osée, le lancement du jeu a été entaché par des problèmes de connexion. Heureusement, les tracas n’ont pas duré bien longtemps et désormais tout le monde peut marcher sur le tarmac sans crainte d’attendre des heures avant de pouvoir embarquer.

Après plus d’une vingtaine d’heures de vol, voici ce que je pense de cette suite du jeu que j’ai personnellement le plus joué depuis 2020. Un jeu qui défie tout ce que l’on connait de la scène vidéoludique en matière de production.

Plus riche, plus amusant, plus varié

MFS20 avait placé la barre très haut, mais ce dernier a énormément frustré les joueurs. Tout le monde pointait du doigt un jeu au potentiel énorme qui était au final qu’une coquille vide. Hormis bien sûr pour les passionnées et passionnés d’aviation. Asobo l’a bien entendu et c’est avec cette critique majeure que les développeurs ont décidé de sortir de terre un projet bien plus ambitieux.

Vol commercial, sulfatage de vignes, secourisme en mer, transport de marchandises, combat contre les incendies, course d’obstacles… les possibilités dans Microsoft Flight Simulator 2024 sont nombreuses. Le jeu a déjà des dizaines d’heures à vous proposer dans sa carrière où vous endossez le rôle de jeune pilote. Bien évidemment, la licence garde en ligne de mire ses célèbres défis, lieux incontournables ou simplement la Terre entière comme terrain de jeu.

Le pari est donc totalement réussi. Flight Simulator est devenu intéressant et amusant pour toutes les personnes qui veulent une expérience plus pimentée.

Grand Theft Airplane

Vous pouvez sortir de l’avion et marcher. C’est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Avec l’introduction de cette partie du gameplay, MFS2024 devient un jeu totalement différent et bien plus immersif.

Voler pendant des heures, parcourir divers paysages de notre monde pour finalement se poser sur un petit aéroport au milieu d’un lieu inconnu a quelques chose de grisant. Mais sortir ensuite de l’avion, profiter en tant que personne du lieu et des alentours place l’expérience à un tout autre niveau. La dernière fois que j’ai ressenti cet effet, c’était dans Star Citizen où après deux heures de vol, j’ai pris un métro dans une gigantesque ville. Le tout de manière totalement transparente et sans chargement.

Le GTA des airs, oui vous pouvez l’appeler comme ça. Le plus grand monde ouvert détaillé? C’est possible. Une copie de notre Terre? C’est une certitude.

Là où Asobo a réussi un coup de maitre, c’est dans la gestion des détails au sol. Comme vous pouvez le voir au travers des vidéos et images de ce test, tout est sublime, même à notre niveau. Tout semble vivant et vous allez retrouver une multitude de variétés dans la faune et la flore suivant dans quel endroit du globe vous vous trouvez.

C’est ici que l’intelligence artificielle prend une saveur toute particulière puisque c’est elle qui décide de placer des cailloux, des arbres et des animaux pour donner vie à un lieu qui est tiré d’une simple carte GPS. Bravo Asobo.

Plus malléable

Je suis passionné d’aviation, mais je ne recherche pas forcément la simulation pure. Je veux avant tout passer un bon moment HOTAS et Yoke en main. À ce propos, j’avais quelques soucis de pilotage dans MFS20 qui me faisaient parfois ressentir une certaine frustration dans l’expérience de vol. Un point qui est complètement effacé avec ce volet 2024.

De manière générale les appareils sont plus agréables à piloter et prendre en main. Il en ressort quelque chose de plus malléable. Malheureusement, n’étant pas un pilote chevronné malgré mes centaines d’heures de vol derrière un écran, je ne peux pas affirmer si c’est plus proche, ou plus loin de la réalité. Mon unique expérience de vol se résume à des drones.

Dernier point qu’il me semble important de vous donner, Microsoft Flight Simulator 2024 offre une courbe encore plus grande de difficulté, mais aussi de progression. Au moment où les jeux sont de plus en plus faciles, c’est agréable de se retrouver avec du challenge maitrisé et pas simplement difficile pour la forme.

Le jeu le plus abouti techniquement

Comme je l’ai cité en introduction, je pèse mes mots. Microsoft Flight Simulator 2024 est une prouesse technique. Un mélange savant de Cloud Computing et de certains éléments calculés sur votre machine pour un rendu photoréaliste de notre monde. Pour rappel, MFS20 utilisait déjà deux petabytes de données (2’000To), les choses ont certainement encore pris du volume ici. Mais ce n’est pas le plus frappant.

Là où le jeu m’a le plus retourné la tête, c’est dans sa densité. De manière générale, que ce soit en ville ou en campagne, tout semble avoir été construit à la main et non généré automatiquement. Microsoft Flight Simulator 2024 n’est plus un simple jeu d’avion dans Google Maps.

Autre point frappant, la gestion des saisons est désormais très précise et en ce début d’hiver c’est encore plus visible. Non seulement les arbres et leur feuillage changent, mais les effets au sol sont bien plus fidèles. Comme vous pouvez d’ailleurs le voir sur la vidéo du vol entre Lausanne et Sion (en fin de test) qui s’est déroulé en conditions réelles.

Pour terminer sur le sujet de la technique, la nuit offre désormais des améliorations notables comme une distance bien plus grande sur la visibilité des lumières, qui sont, elles aussi, plus denses.

Embarquement immédiat

Je ne sais pas où compte aller Asobo et Microsoft dans cette aventure volante. Une chose est sûre, personne ne leur arrivera à la cheville de sitôt sur certains aspects, et encore moins dans la niche de la simulation. Qui au passage n’est plus une niche avec ce volet.

Ce que je peux par contre vous affirmer, c’est que Microsoft Flight Simulator 2024 est une vraie suite. Un autre jeu, une autre expérience. Si vous pensez que c’est un simple DLC, alors vous avez tout faux. Malheureusement, pour le croire, il faut s’asseoir sur le siège du pilote et pousser la manette des gaz pendant quelques heures.

Terriblement beau, addictif, amusant, plus malléable, bien plus dense, MFS2024 est un jeu que je vous recommande d’essayer, peu importe votre amour pour l’aviation ou votre curiosité de la technologie. Il offre un challenge si vous voulez repousser vos limites, tout comme il vous propose de prendre en photo des animaux en jouant avec une simple manette.

Note Générale: 9/10

On aime, on aime pas: - Véritable évolution

- Techniquement hallucinant

- Sensation de liberté

- Solide techniquement

- Activités diverses et variées



- Les menus

- L’interface pas du tout peaufinée bien qu’efficace

- (Lancement compliqué le jour-J)