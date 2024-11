Image: Nintendo

Ils sont de retour

Les célèbres frères plombiers de Nintendo sont de retour avec un nouvel épisode sous forme de RPG. Mario & Luigi: L’épopée fraternelle a débarqué sur Switch ce jeudi 7 novembre, et voici notre avis sur ce titre.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Juan-David Martinez / jvmag

Plus de «Divertissement»

Cela faisait neuf ans que Nintendo n’avait pas proposé de nouvel opus dans la série Mario & Luigi. Depuis la sortie de Mario & Luigi: Paper Jam Bros en 2015, les fans n’ont eu droit qu’à des remakes, de qualité certes, mais insuffisants pour combler l’attente (dont celui de votre rédacteur). Ce nouvel épisode promet de raviver l’intérêt pour la licence et de séduire une tout nouvelle génération.

Notre test de Super Mario Party Jamboree Ce jeu vidéo ultra connu va raviver l'esprit de compétition entre amis

Retour aux sources d’une licence culte

Après la création de Super Mario RPG en 1996, développé en collaboration avec Square Enix, Nintendo a scindé ses aventures RPG en deux séries distinctes: Paper Mario pour les consoles de salon et Mario & Luigi pour les consoles portables. C’est ainsi que le premier opus, Mario & Luigi : Superstar Saga, voit le jour sur Gameboy Advance en 2003. Les puristes feront remarquer qu’un Paper Mario est bien sorti sur 3DS, mais comme on dit, c’est l’exception qui confirme la règle.

Vidéo: youtube

Les frères à la rescousse

Alors qu’ils profitent d’une journée paisible, Mario et Luigi sont aspirés par un mystérieux vortex et se retrouvent dans le royaume de Connexia. Jadis reliées entre elles par le pouvoir du grand Unicéa, les régions de Connexia sont désormais des îles isolées dont les habitants sont coupés du reste du monde. À bord du Navitisme, un navire hybride, vous devrez naviguer entre ces îles et tenter de les reconnecter.

Image: jvmag

Exploration au cœur du gameplay

Découvrir de nouveaux lieux est relativement simple: il faut naviguer sur des courants pour dévoiler la carte et révéler les îles cachées. Pour explorer une île, il suffit de vous catapulter avec un canon. Attention toutefois, car tant que l’île n’est pas reconnectée, il est impossible de revenir au navire. Il vaut donc mieux bien se préparer avant chaque excursion. En plus des îles principales, vous trouverez des îlots annexes, peuplés d’ennemis ou de casse-têtes, qui débloquent des personnages ou des objets clés pour la suite de l’histoire. Les habitants des îles reconnectées pourront aussi voyager, ouvrant la possibilité de nouvelles quêtes et objets sur les îles déjà visitées.

On a testé Dragon Ball: Sparking! Zero Les fans vont être aux anges

Le retour du RPG à la sauce Mario

Mario & Luigi est connu pour son RPG accessible et son style de combat unique. Chaque frère est associé à une touche (Mario à A et Luigi à B) pour des actions spécifiques. Les équipements sont limités mais suffisamment intéressants, et les statistiques restent simples à comprendre.

En combat, il faut appuyer au bon moment pour maximiser les dégâts, que ce soit pour attaquer ou esquiver. Les actions de base, «saut» et «marteau», infligent des dégâts adaptés aux types d’ennemis, tandis que les «attaques frères» causent de plus gros dégâts à plusieurs ennemis en échange de points spécifiques et de séquences chorégraphiées.

La nouveauté notable est l’introduction des «Prises de combat», qui ajoutent des bonus passifs en combat: attaquer trois fois au lieu de deux, enflammer les attaques, créer des ondes de choc lors des sauts, ou automatiser l’utilisation d’objets lorsque la vie est basse. Ces prises sont toutefois limitées à un certain nombre de tours avant de se recharger.

Côté exploration, il faut utiliser des capacités spéciales débloquées en cours d’aventure pour résoudre les énigmes. Par exemple, Mario et Luigi peuvent se tenir par la main et tourner comme une hélice pour franchir des gouffres.

Deux éléments m’ont cependant un peu déçu: les compétences spéciales ne sont plus utilisables en combat, ce qui enlève un peu de profondeur, et désormais seul Mario est contrôlable, Luigi le suivant automatiquement, ce qui limite certaines options d’exploration.

Une excellente durée de vie

Nous n’avons pas complété le jeu à 100 %, mais nous estimons qu’avec la quête principale, les quêtes annexes, l’exploration et les nombreux combats, le jeu offre environ 40 heures de contenu. Certains pourraient cependant le trouver un peu trop facile; en effet, nous avons rarement eu un «game over» au cours de notre partie.

Prêt pour le départ?

Mario & Luigi: L’épopée fraternelle est un excellent jeu pour découvrir le monde des RPG ainsi que l’univers de cette licence culte. Le gameplay est toujours aussi plaisant, l’exploration divertissante, et l’humour cher aux RPG Mario est bien présent. Vous y trouverez également de nombreuses références aux précédents opus et à l’univers Mario dans son ensemble, car non, les frères ne sont pas les seuls du Royaume Champignon à avoir débarqué à Connexia.

Image: jvmag

Cependant, le manque d’option pour ajuster la difficulté se fait sentir. Un mode New Game+ ou des options pour corser les combats auraient été appréciés. En dehors de cela, nous recommandons vivement ce titre!

Note Générale: 8/10

On aime, on aime pas: - Le gameplay toujours aussi plaisant

- Combats rythmés

- Humour omniprésent

- Les références aux autres jeux

- La richesse des environnements

- Luigi, un peu trop secondaire

- La facilité de l’aventure

- Pas de rejouabilité





Dragon Ball Sparking ! Zero est disponible sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S.