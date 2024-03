J'ai testé les lunettes XREAL Air 2 Pro et l'écran est bluffant

La société chinoise XREAL a créé une paire de lunettes venues pour concurrencer les mastodontes que sont les Google Glass et autres Oculus Rift.

armin hadzikadunic/ jv mag

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Du premier Oculus Rift aux Google Glass, la quête pour la future manière de consommer l’informatique fait rage. Réalité augmentée, réalité virtuelle ou même ordinateur «spatial» du côté d’Apple, les constructeurs regorgent d’idées pour essayer de nous convaincre et de changer nos habitudes. Avec bien sûr pour objectif de remporter un nouveau marché et de se hisser à la première place.

Parmi la panoplie de produits, j’ai depuis quelques mois dans le viseur une société chinoise qui produit des lunettes. Un périphérique qui fait office d’écran, avec quelques petits plus. Un produit encore jeune sur sa partie logicielle, mais diablement mature sur le matériel. Après plusieurs longues journées d’essais, voici mon avis sur les XREAL Air 2 Pro.

Notez qu’il y a de fortes chances que je prenne le temps de vous donner un second avis, si la partie logicielle s’affine un peu plus.

Vraiment qualitatif

Un écran à l’intérieur d’une paire de lunettes, cela peut paraitre fragile, mais il faut l’avouer, XREAL a réussi un très joli tour de force. De manière générale, le produit est de très bonne qualité. S'il n’y avait pas ce double verre devant, on pourrait facilement les confondre pour une vraie paire de lunettes. Je suis aujourd’hui encore étonné de la conception du produit. Cependant, je tiens à le préciser, je teste les XREAL Air 2 Pro depuis trois semaines. Je ne sais pas comment les plastiques évoluent au fil du temps.

xreal

En ce qui concerne les écrans, aucune crainte. Ceux-ci sont projetés sur les verres à l’intérieur. Attention tout de même aux rayures, bien que ce ne soit pas si simple de les marquer.

Information importante, les lunettes n’ont aucune batterie. Elles fonctionnent directement via la source. Sans boitier extérieur (voir plus bas), vous ne pouvez utiliser les lunettes que via un appareil qui propose une source vidéo/charge par USB Type-C. Vous serez donc limité à des usages comme votre smartphone ou encore un PC portable.

Ecran impressionnant

Et je pèse mes mots! J’ai fait tester à plusieurs personnes les XREAL Air 2 Pro et à chaque fois le constat est le même, la qualité d’image est impressionnante. Non seulement la résolution, même Full HD, n’a absolument aucun défaut puisqu’elle est ici projetée sur une toute petite surface, mais ce n’est pas le plus marquant. En effet, les couleurs sont si vives, alors que l’image est rétroprojetée, merci l’OLED.

xreak

Malheureusement, comme vous pouvez l’imaginer, il est très difficile de vous donner un «aperçu» du rendu. La photo au-dessus ne fait absolument pas honneur au rendu de l’image dans les lunettes XREAL Air 2 Pro. Et les faux rendus fournis ne sont pas non plus représentatifs de ce qui se passe pour vos yeux. Notez que derrière les verres, l’image provient d’écrans fournis par Sony.

En ce qui concerne le taux de rafraichissement, celui-ci plafonne à 120Hz. Une valeur difficile à calculer, mais qui semble correcte. Après avoir testé quelques parties sur Counter-Strike 2 et effectué pas mal de courses sur EA Sports WRC 23, il n’y a aucune latence à noter, et l’image retranscrite est effectivement très fluide. Un autre point très positif pour les lunettes.

Utilisation «quotidienne»

J’ai testé les XREAL Air 2 Pro au travers de différentes plateformes. À commencer par mon ancien smartphone (attention aux compatibilités annoncées sur le site), un Lenovo Legion Go ainsi qu’un ordinateur portable. Dans les trois cas, le produit fonctionne à merveille.

xreal

Samsung Fold 3: Via un smartphone Samsung, l’expérience est excellente. En effet, au moment de connecter les lunettes, le téléphone lance la suite DeX. Vous avez à ce moment un vrai bureau devant vos yeux, alors que le smartphone se transforme en pavé tactile! Il ne vous reste plus qu’à connecter un clavier et vous avez ici l’ordinateur le plus portable qui existe.

Via un smartphone Samsung, l’expérience est excellente. En effet, au moment de connecter les lunettes, le téléphone lance la suite DeX. Vous avez à ce moment un vrai bureau devant vos yeux, alors que le smartphone se transforme en pavé tactile! Il ne vous reste plus qu’à connecter un clavier et vous avez ici l’ordinateur le plus portable qui existe. Lenovo Legion Go: Conçu comme un PC, le Lenovo Legion Go fonctionne très bien avec les XREAL Air 2 Pro. En connectant les lunettes, celles-ci deviennent « écran secondaire ». Dans les paramètres Windows, vous pouvez donc en faire un clone de votre affichage principal ou un moniteur secondaire. Si vous n’y voyez pas d'avantage, orientez-vous du côté de la batterie. En effet, avec ce système, vous pouvez désactiver l’écran du Legion Go, et utiliser uniquement les lunettes qui sont très faibles en ressources.

jvmag.ch

Ordinateur portable (Windows et Mac): C’est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. En effet, sur Windows comme sur MacOS, vous pouvez télécharger un logiciel. Ce dernier vous propose de changer la taille de l’image disponible dans les lunettes, mais pas que. Vous pouvez avoir jusqu’à trois écrans devant vous. Ces derniers sont en plus «fixes». Vous pouvez donc bouger la tête pour voir votre environnement avant de revenir sur votre espace de travail. Sans le logiciel, les XREAL Air 2 Pro s’utilisent comme écran secondaire simple.

Sensation et vie privée

Vous avez été beaucoup à le demander sur Twitter/X, les lunettes XREAL Air 2 Pro donnent le tournis. Pas dans une utilisation «bureautique», mais au moment de regarder une série où l’image bouge énormément. La sensation est moins forte qu’avec des casques à réalité augmentée, mais c’est tout aussi désagréable.

En ce qui concerne les verres opacifiants, les XREAL Air 2 Pro sont réglables sur trois niveaux. Je n’ai pas vraiment vu l’intérêt de pouvoir changer la teinte du verre, n’ayant pas tenté de les porter à l’extérieur pour marcher. L’écran prend toute la place, il est impossible d’utiliser les lunettes en regardant quelque chose et en marchant. Ou du moins, si vous ne voulez pas risquer de vous prendre un mur.

Xreal Air 2 And Xreal Air 2 Pro Vidéo: youtube

Praticité

Petit paragraphe «praticité» pour vous dire que les lunettes XREAL sont fournies avec plusieurs tailles de plaquettes (support pour le nez). D’autre part, si vous portez des lunettes, sachez que vous allez devoir, dans l’idéal, commander des verres correcteurs. Ceux-ci sont adaptés aux lunettes et se fixent très facilement.

Beam

La société XREAL propose un adaptateur supplémentaire à la vente. Nommé Beam, il offre différentes choses. Premièrement, il rend compatible n’importe quel appareil qui a une source HDMI. Il fait aussi office de batterie externe. Troisième et dernière fonctionnalité, il vous permet de «fixer» l’image que vous regardez, afin de vous laisser la possibilité de regarder ailleurs, sans que l’écran suive votre tête. Exactement comme le propose l’application PC/Mac.

Le Beam est vendu à 140.- CHF. À mon sens, je ne pense pas que son achat est justifié, mais si vous cherchez à augmenter la compatibilité des lunettes, sachez que c’est possible.

Prometteur

Après plusieurs heures à tester les limites des XREAL Air 2 Pro, j’ai un sentiment positif. Le matériel est complètement maitrisé, il n’y absolument rien à redire là-dessus. Malheureusement, les grosses lacunes viennent de la partie logicielle, qui est encore trop jeune. Je veux y croire, la société a entre les mains quelque chose de prometteur. Sans l’avoir évoqué dans le test, notez que des haut-parleurs sont cachés dans les branches des lunettes. Si vous souhaitez mettre une douce mélodie en fond pour travailler, sans avoir besoin d’écouteurs supplémentaires, c’est tout à fait possible.

Vendues à 500.- CHF, les XREAL Air 2 Pro peuvent littéralement combler certaines demandes comme aucun autre fabricant ne peut le faire. Néanmoins, si vous n’avez aucun besoin spécifique, vous serez ici face à un simple «écran externe.» Je laisse une note généreuse. Le produit reste de très bonne qualité, il lui reste un grand pas à faire du côté «software», mais il faut encourager ce genre de projet.

Note générale: 8/10

Les + et les - • Plug-and-Play

• Poids (75g)

• Qualité de l’image

• Couleurs impressionnantes

• 120Hz fonctionnent très bien

• 3 réglages d’opacité, bien qu’un peu gadget

• Aucune batterie à l’intérieur • Partie logicielle très maigre

• On trouve très vite les limites du produit

• Prix​

Sur moi, ça donne ça.

Contexte du test: Appareil envoyé par XREAL

Non sponsorisé

