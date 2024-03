Dans ce nouveau jeu de Nintendo, la princesse Peach va découvrir le monde du théâtre. Image: Sony Computer Entertainement

Jeux vidéo

On a fait le plein de paillettes avec Peach

La souveraine emblématique du Royaume Champignon arrive dans une nouvelle aventure sur Nintendo Switch. Une créature masquée mystérieuse a pris le contrôle du Théâtre de l’Étincelle. Lancez-vous sous les projecteurs et aidez Peach à sauver le théâtre d’une catastrophe imminente.

Juan-David Martinez

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Avant Princess Peach Showtime, notre chère princesse n’avait eu droit qu’à un seul jeu dont elle était l’héroïne, Super Princesse Peach, sorti en 2006 sur DS. Dans ce dernier, elle pouvait obtenir différents pouvoirs grâce à ses émotions et son objectif était de sauver Mario!

18 ans plus tard, Nintendo a enfin décidé d’offrir à Peach un nouveau volet qui lui est complètement dédié. Mais ne soyons pas trop critiques, la princesse est devenue un personnage jouable récurrent des aventures 2D et 3D de Mario. Dans Mario Wonder et Mario 3D World, Peach participe même au sauvetage des royaumes!

Une histoire dans la veine de l’univers Mario

Je tiens à préciser, non, vous n’entrez pas dans une narration complexe avec des intrigues et des fins alternatives à la manière de Heavy Rain. C’est bien un jeu du monde de Mario et cela reste une histoire simple, destinée à un public jeune, ce qui n’enlève rien à la qualité du titre.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Alors qu’elle est en vacances, Peach décide de visiter le célèbre Théâtre de l’Étincelle, reconnu pour la qualité de ses spectacles. Malheureusement, une étrange créature vêtue d’un masque d’or s’empare du théâtre, enfermant la princesse à l’intérieur. Avec l’aide de Stella, l’esprit du théâtre, vous devrez libérer chaque recoin du bâtiment, mais aussi sauver les esprits de l’Étincelle enfermés dans les profondeurs du théâtre.

Une garde-robe riche en gameplay

La présence des costumes et de leurs pouvoirs est totalement justifiée dans le scénario: chaque niveau est une pièce de théâtre, donc chaque niveau est une nouvelle histoire, dans un nouveau décor, avec un nouveau personnage principal (Peach), avec un nouveau costume et donc de nouveaux pouvoirs. Le théâtre se divise en 5 étages, chacun proposant son lot de niveaux.

Bien que l’on ne puisse pas changer de costume à volonté (chaque niveau est lié à un costume), ils sont parfaitement construits autour d’eux et offrent une grande richesse de gameplay. Il est vrai que si on ne considère que les costumes, le gameplay pur du personnage est relativement répétitif. Il se limite aux touches de saut et d’action. Mais comme le décor et les mécaniques du niveau sont liés au costume, l’approche des niveaux est totalement modifiée et enrichit les possibilités.

Image: jvmag

Pas moins de dix transformations vous attendent dans cette aventure. Pour en citer quelques-unes: le Ninja vous permettra de vous fondre dans le décor, la super-héroïne vous invitera à lancer des bus à mains nues sur vos ennemis, et la détective vous mettra dans la peau d’une grande enquêtrice.

Vous pensiez vous en tirer en quelques heures ?

Baliverne! Princess Peach Showtime n’offre pas moins de 20h de jeu! J’avoue avoir été le premier surpris, mais après le décompte final, il est vrai que j’ai passé un certain nombre d’heures dessus, loin de mes attentes initiales.

Chaque niveau regorge également de secrets et de collectables qui vous inviteront à fouiller chaque recoin, voire même à refaire les niveaux pour atteindre les 100 %.

Image: jvmag

Des défis seront également disponibles pour vous donner du fil à retordre, et évidemment, des boss seront présents pour vous empêcher de progresser dans votre aventure.

Un jeu très accessible, peut-être trop

Vous avez remarqué que je couvre ce jeu d’éloges depuis le début de cette review. Il est vrai que je suis partial car j’éprouve une certaine affection pour les licences de Nintendo, et jouer à un jeu avec Peach comme protagoniste me ravit.

Cependant, je dois avouer que le jeu est trop facile et que les quelques fois où j’ai atteint le game over, c'était en raison de l’inattention. Certains défis disponibles pour les transformations sont difficiles, mais cela s’arrête là; même les boss ne vous surprendront pas, et vous vous trouverez rarement face à un véritable challenge.

Image: jvmag

Mais à mon avis, cela a une bonne raison: le jeu, comme beaucoup de nouveaux opus des licences de Nintendo, est destiné à un public jeune et, de ce fait, accessible à tous. À l’image des Yoshis dans Super Mario Wonder ou du mode «détendu» dans Mario VS Donkey Kong, vous pourrez également trouver un «Pendentif Cœur» qui ajoutera 3 cœurs supplémentaires pour faciliter votre aventure.

Faut-il sauver le Théâtre de l’Étincelle ?

Princess Peach: Showtime est un excellent opus dans son genre. Il couvre, à travers ses différentes transformations, une grande variété de gameplay connus du jeu vidéo, et le level design tire pleinement parti des capacités de Peach. Malheureusement, il est clair que la narration et le niveau de difficulté ont été conçus pour un jeune public.

Parents souhaitant faire découvrir les aventures colorées et pleines d’action de la Princesse Peach, foncez! Ce jeu saura initier vos enfants à de nombreux concepts classiques et intemporels du jeu vidéo (action, combat corps à corps, infiltration, courses, enquêtes, cinématiques, etc.), tout en mettant en avant une protagoniste historique de l’univers vidéoludique moderne qui n’a rien à envier à son confrère moustachu.

Note générale 7/10

● Un level design aux petits oignons

● Des moments de jeux mémorables

● La synergie entre transformation et niveau

● La variété des gameplays

● Une durée de vie correcte ● Réservé à un jeune public

● Une difficulté vue un peu trop à la baisse

● Le rendu graphique n’est pas à la hauteur

● La narration basique