Des infos sur la nouvelle PlayStation ont fuité: ce que l'on sait

Une PlayStation 5 Pro est-elle prévue? Il paraît que oui, selon certaines informations qui auraient fuité. La puissance de la nouvelle version de la console serait même capable de rivaliser avec le matériel haut de gamme de PC.

Nedžad Hurabašić / t-online

Les rumeurs concernant de nouvelles versions de consoles des principaux fabricants Sony, Microsoft et Nintendo sont récurrentes. Les spéculations actuelles tournent autour de l'intention de Sony de doter sa PlayStation 5 (PS5) - lancée le 19 novembre 2020 - d'une mise à jour des performances avant la fin de l'année. Qu'y a-t-il vraiment derrière?

Des fuites récentes provenant de sources telles que Insider Gaming et du YouTuber Moore's Law Is Dead apportent un nouvel éclairage sur la très attendue PlayStation 5 Pro et révèleraient de nombreuses spécifications techniques.

Puissance et rapidité

L'une des principales révélations concerne la puissance de calcul de la PlayStation 5 Pro. Selon les rumeurs, la version Pro, qui sortira fin 2024, devrait afficher une puissance graphique de 33,5 téraflops, soit une nette augmentation par rapport à son prédécesseur (10,3 téraflops).

En termes de vitesse de rendu de base, la PlayStation 5 Pro devrait être environ 45 % plus rapide que son prédécesseur. Cette amélioration vise à offrir un gameplay plus fluide, de meilleurs graphismes et des temps de chargement plus rapides.

Pour mettre cela en perspective, comparons les prétendus 33,5 téraflops de la PlayStation 5 Pro à certaines cartes graphiques de la génération actuelle. L'actuelle NVIDIA GeForce RTX 3090, par exemple, offre environ 35,6 téraflops de puissance de calcul.

Alors que la PlayStation 5 Pro serait légèrement en retard sur la RTX 3090 en termes de téraflops bruts, il est important de noter que les consoles peuvent souvent réaliser des optimisations de performances significatives en raison de leur conception spécifique.

Selon Insider Gaming, la PS5 Pro devrait être lancée avant Noël 2024. Et selon la chaîne Moore's Law is Dead, les propres studios First-Party de Sony auraient testé des kits de développement PS5 Pro depuis septembre 2023, tandis que les fournisseurs tiers y auraient eu accès en janvier.

Pas de confirmation de Sony

Les documents divulgués, qui auraient été téléchargés sur le portail des développeurs de Sony, dévoileraient en outre une nouveauté appelée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Selon ce document, la PSSR utilise l'apprentissage automatique pour augmenter l'échelle des images, à l'instar du DLSS de Nvidia ou du FSR d'AMD.

Ce qui est remarquable, c'est que cette technologie pourrait également inclure une mise à l'échelle vers des résolutions 8K dans les futures versions, promettant une amélioration significative de la qualité visuelle. En outre, la PSSR devrait améliorer les performances du ray tracing.

Les spécifications techniques prétendument divulguées de la PlayStation 5 Pro promettent certes une puissance de calcul impressionnante. Mais comme il est d'usage dans ce genre de situation, Sony n'a pour l'instant ni confirmé ni démenti son existence et n'a pas publié de détails officiels sur la console.