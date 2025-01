Parmi les tentatrices, il y a une Genevoise. Charlotte, 27 ans, est considérée comme «la stratège» de l'émission de télé-réalité.

Une Romande participe à L'île de la tentation

Candidate genevoise, tentatrice déjà vue dans l'émission, rumeur de faux couple: on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la télé-réalité la plus trash de la télévision française.

L'île de la tentation, cette émission étrange dans laquelle des couples viennent y anéantir leur relation dans le but de devenir influenceur sur Snapchat, a repris sur W9, la chaîne low cost du groupe M6.

Ce mercredi 15 janvier, on a découvert les cinq couples qui participent à cette télé-réalité trash que la présentatrice Delphine Wespiser, Miss France 2012, aime appeler: «expérience.» L'expérience, pour nous autres téléspectateurs, c'est de se demander: pourquoi les gens font ça.

Parmi les couples, il y a Marine et Hugo, déjà considérés comme le duo le plus bancal, c'est-à-dire le plus susceptible de craquer en premier. Craquer dans L'île de la tentation, ça veut dire tromper son partenaire avec l'un des dix célibataires hommes ou des dix célibataires femmes. Et cette année, la prod' a été vicieuse, puisque parmi les tentateurs, il y a l'un des anciens flirts de Marine.

♬ son original - w9officiel @w9lachaine "Lui et moi, on a eu un petit flirt de quelques mois..." 😶 Surprise pour Marine qui semble très bien connaitre l'un des tentateurs... ❤️‍🔥 "L’Île de la tentation", tous les mercredis dès le 15 janvier à 21:10 sur W9 et M6+ #onregardequoi

Dans ce premier épisode, ils arrivent à la Queuleuleu sur la plage de Tulum, chacun dans une cape en polyester façon Eyes Wide Shut. Face aux couples, les tentateurs gonflent leur cou comme des taureaux et les tentatrices jettent des regards de braise. Bienvenue en 2025.

Parmi les tentatrices, il y a une Genevoise. Charlotte, 27 ans, est considérée comme «la stratège», selon son portrait présenté sur la plateforme de replay du groupe M6.

Charlotte est une tentatrice originaire de Genève.

«Dans la vie, je suis une grande joueuse. Pour moi, L’Île de la tentation, c’est comme une partie d’échecs: je suis venue ici pour renverser la reine et prendre le roi.» Visiblement, Charlotte ne sait pas jouer aux échecs.

Il y a également «Karine la sensible», «Lula-Alie la voyageuse internationale» ou encore «Léa la solaire». Des noms de poupées Barbie censées donner un indice sur la personnalité de chacune. Par exemple, «Mélanie la discrète», risque de passer inaperçue dans l'émission, tandis que «Katell la fusion culturelle» fait probablement un très bon ceviche. Sans oublier «Loanne la revenante», puisque cette dernière avait participé à la saison précédente.

Les tentateurs et les tentatrices doivent également se présenter face à la classe et déblatérer un texte appris par cœur qui donne envie de leur donner une petite gommette tant certains ont le trac.

Ces dix femmes pétillantes et les dix tentateurs ont douze jours pour faire exploser les couples. Mais sur les réseaux sociaux, des rumeurs viennent gâcher notre plaisir. Selon plusieurs internautes, Chloé & Enah sont un faux couple tant leur complicité a l'air en carton. Le jeune homme a répondu à la polémique sur Instagram: «C'est pas un jeu, c'est du vrai», a t-il affirmé, ajoutant qu'il ne pouvait pas en dire plus.

C'est vrai qu'en regardant l'émission, on doute sérieusement d'eux. Surtout au moment de se dire au revoir et de rejoindre les maisons respectives des tentatrices et des tentateurs. Ils ont alors cette discussion, yeux dans les yeux, qui ressemble à un épisode de Sous le Soleil:

«Il y a vraiment des vraies tentatrices… Tu vas faire des dates, c'est sûr qu'il y aura des rapprochements. Mais j'espère que ça n'ira pas trop loin. J'espère qu'à la fin de cette expérience, je pourrai vraiment être fière de toi, et me dire que c'est bon, je te fais confiance les yeux fermés»

«Tu peux me faire confiance. Si on passe ça, ça veut dire qu'on peut aller tout droit»

Tout droit vers où?

C'est quoi que tu veux le plus ?

Et là, Chloé montre sa main, sous-entendant une demande en mariage.

Plus tard dans l'émission, on entendra Enah dire à une tentatrice:

«J'ai oublié que j'étais en couple»

Ou peut-être qu'Enah a oublié de jouer sa partition. La suite au prochaine épisode.

