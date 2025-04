La productrice a créé Loft Story et elle affirme être encore proche de Loana. capture d'écran youtube

Koh-Lanta, Loft Story, Fort Boyard: les révélations de celle qui tire les ficelles

Alexia Laroche-Joubert était l'invitée de Legend, l'émission qui cartonne actuellement sur YouTube. Elle a répondu aux rumeurs entourant certaines émissions de télé-réalité qu'elle produit.

Sur sa chaîne YouTube Legend, Guillaume Pley donne la parole à des personnalités françaises, allant de célébrités du cinéma aux figures politiques dans des entretiens approfondis. Il y a quelques jours, cet ancien animateur sur NRJ et Fun Radio, a invité Alexia Laroche-Joubert.

Le public l'a découvert pour la première fois dans la Star Academy. Mais Alexia Laroche-Joubert, c'est bien plus qu'une directrice qui recadre des apprentis chanteurs. C'est avant tout la plus grande productrice d'émissions françaises. On lui doit la Star Academy, Les Marseillais, mais aussi et surtout Loft Story, l'émission qui a bouleversé la télé-réalité en France et qui a donné lieu à la série Culte sur Amazon Prime. Elle produit également Une saison au Zoo et a repris la production de Koh-Lanta et de Fort Boyard. Aujourd'hui, c'est la patronne de Banijay France. Elle produit notamment Miss France et Fort Boyard.

Face à Guillaume Pley, elle a répondu aux rumeurs qui entourent certaines émissions. D'abord, concernant le Loft, elle explique que Loana, à sa sortie, a très bien vécu l'euphorie créée autour de son succès.

«Elle entre dans le Loft, elle est gogo-danseuse à Nice et elle vit avec sa maman. Elle sort, elle fait la remontée des Champs-Elysées avec des gens qui crient son nom»

On apprend grâce à Guillaume Pley qu'Alexia Laroche-Joubert est encore proche de Loana et qu'elle paie carrément son loyer.

«J'ai beaucoup de tendresse pour elle. Mais elle n'est pas facile à porter et elle n'en fait qu'à sa tête»

Outre Loft Story, on doit à la productrice l'émission Les Marseillais qu'on accuse régulièrement d'être scénarisée. Une rumeur qu'elle balaie.

Il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, des stimuli. C'est-à-dire que la prod propose un jeu, une action à faire, mais on ne sait jamais comment les candidats vont s'en emparer. Ce ne sont pas des comédiens. Après, qu'eux-mêmes jouent à exagérer, oui.

Autre émission, autre rumeur: celle-ci concerne cette fois-ci Fort Broyard. Selon Guillaume Pley, la prod tiendrait une fiche des phobies des candidats pour ensuite les confronter à ces phobies dans le jeu. Elle répond:

«Je pense qu'avant qu'on reprenne Fort Boyard, ça a été utilisé à contresens. Mais ce n'est plus le cas maintenant et on fait très attention.»

On doit également à Alexia Laroche-Joubert le retirement définitif des tigres dans le fort. Une décision compliquée pour elle qu'elle explique ainsi:

«C'est difficile quand t'es dépositaire d'un patrimoine. J'ai mis un an et demi à prendre cette décision»

Pour Miss France, elle confirme que c'est bel et bien 50% des votes du public et 50% des votes du jury, mais elle explique que certaines régions ne votent jamais. Le Pas-de-Calais est très actif alors que le Sud, pas du tout. «Miss Languedoc, ça ne vote pas. Miss Auvergne pareil.»

Puis vient le tour de l'une des émissions les plus regardées du moment: Koh-Lanta. Guillaume Pley affirme que Denis Brogniart lui avait confié un jour qu'il se faisait parfois draguer par des candidates. A Alexia Laroche-Joubert, il demande si des aventuriers se sont déjà acoquinés durant le jeu, au point de demander aux caméras d'arrêter de filmer. «Non», rétorque la productrice, rappelant au passage qu'une saison avait été annulée après l'agression sexuelle d'un candidat sur une candidate.

Elle raconte également que la population sur place est impliquée.

«Il y a au total une équipe de 130 métropolitains et ensuite on travaille avec 100 à 150 locaux»

La plus grande fierté d'Alexia Laroche-Joubert: avoir réussi à produire une saison de Koh-Lanta pendant le covid. C'était en 2020, il n'y avait pas encore de vaccin. Elle raconte que le protocole sanitaire était drastique.

«Avant d'être isolés sur leur île, les candidats ont dû dormir chacun sur un bateau séparément. Puis un paquebot devait venir les chercher, sauf que j'apprends au dernier moment que le cuistot a le Covid. Je remets les candidats sur leur petit bateau et je fais venir un autre paquebot»

Finalement, à la question: combien gagne un candidat de télé-réalité, elle répond: le SMIC, le salaire minimum en France, c'est-à-dire 1315 francs environ. Quant à un présentateur télé pour une célèbre émission sur une chaîne privée, son cachet tourne selon elle autour des 13 000 francs par prime.

L'interview est à retrouver ici:

