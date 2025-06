Koh-Lanta, à deux doigts de se transformer en émission de télé-réalité sur W9. twitter

«Honte à eux»: les éliminés de Koh-Lanta choquent les fans

Les aventuriers évincés du jeu par les candidats restants se comportent comme des personnalités de la télé-réalité, selon les fans de l'émission.

Plus de «Divertissement»

Dans Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres, il y a deux salles, deux ambiances. La première se situe sur l'île avec les aventuriers et leurs maillots de bain complètement détendus, l'autre se trouve dans un hôtel de charme des Philippines où les candidats perdants et leurs cheveux propres attendent chaque semaine avec impatience le dernier éliminé. C'est dans cet hôtel que, parfois, on se demande si TF1 ne devrait pas proposer une émission spéciale façon «Les Anges de Koh-Lanta» tant leur comportement rappelle celui des personnalités de la télé-réalité.

Ce mardi 10 juin, les membres du jury final n'ont pas réussi à cacher leur joie en voyant arriver Noémie, dernière cible de la tribu réunifiée. «C'est vraiment pas bien du tout», concède Jessica à la caméra. Pierre-Marie n'est pas non plus très à l'aise avec sa réaction: «On a les défauts de nos qualités.»

Cette hystérie collective a fait réagir sur Twitter. Les fans de l'émission sont choqués par cette attitude de mauvais joueurs.

«Quelle bande d'aigris...franchement quel mauvais casting... honte à eux... j'espère qu'en revoyant les images, ils regrettent leurs états d'esprit» Sur Twitter

«Les vipères sont de sortie» Sur Twitter

«On ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'un comportement puéril et de mauvais joueurs vu l'état du casting cette année» Sur Twitter

Dans l'histoire de Koh-Lanta, d'après les grimoires qu'on trouve en bibliothèque, on n'aura rarement vu un jury final avec si mauvaise presse.

Leur réaction disproportionnée a carrément confirmé aux fans de Koh-Lanta que cette saison est «la plus pourrie», comme on peut le lire sur le réseau social.

Autre point qui agace: l'épreuve des sacs. Les internautes ont exprimé leur mécontentement concernant le manque d'équité de ce jeu de confort, pourtant un classique de Koh-Lanta. Le but: parcourir des obstacles en portant des sacs de sable de plusieurs kilos. A chaque étape, le dernier arrivé doit transmettre son ou ses sacs à un autre. Or, comme très souvent, les femmes sont épargnées.

Pour beaucoup, les hommes n'osent pas donner leurs sacs aux femmes de peur d'être traités de misogyne. Certains avancent que les hommes ne devraient pouvoir donner qu'aux hommes et les femmes qu'aux femmes pour être sûr de respecter l'équité.

Dans l'histoire de Koh-Lanta (retour dans les grimoires) un seul homme avait osé donner ses sacs à une femme: c'était Claude la chèvre, en 2020.

Son poids en bidons de peinture

Sur une autre note, les cinq aventuriers restants ont eu le droit, comme à chaque saison, d'observer leur reflet et de se peser grâce à un miroir et une balance installés sur leur camp. C'est toujours un choc pour les candidats de se voir après 38 jours de régime Ozempic, notamment pour Céline qui est passée de 65 à 52 kg. Claire a fondu en affichant 41 kilos au lieu de ses 52 habituels, l'équivalent de «deux bidons de peinture», rappelle Jérôme le Catalan (accessoirement peintre en bâtiment). Une équivalence bienvenue pour ceux qui souhaitaient faire la conversion.

La perte de poids la plus impressionnante reste celle de Maël qui a lancé un: «On dirait un enfant» en voyant son corps frêle. Il est passé de 81 kg à 63 kg.

Céline découvre son reflet dans le miroir. tf1

Bientôt, c'est-à-dire dans deux épisodes, on reverra tous les aventuriers sur le plateau de TF1, à nouveau propres, les joues remplies, des chemises mal coupées pour les hommes et des cheveux bouclés au Babyliss pour les femmes. Un défilé de mode façon Centre commercial du Littoral Centre d'Allaman. On sera au Front Row pour observer tout ça.

Des vaches shampouinées, peignées et brushinguées 1 / 18 Des vaches shampouinées, peignées et brushinguées source: sad and useless

On a causé avec un ancien candidat de Koh-Lanta