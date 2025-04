Mais quelle était l'idée de base de ce candidat?

Dans Top Chef, on a assisté à l'«une des pires épreuves de trompe-l'œil»

Attention spoiler! Ce mercredi 9 avril sur M6, les fans de Top Chef ont assisté à la traditionnelle épreuve du trompe-l'œil. Sauf que cette saison, certains candidats ont foiré leur plat, offrant au chef invité venu juger leur prestation, des bouses.

Le trompe-l'œil, c'est une épreuve mythique de Top Chef. Dans l'histoire de l'émission, on a pu voir d'incroyables plats, comme le gobelet d'Adrien Cachot, gagnant en 2020, le dessert poisson pané de Xavier Pincemin en 2016 ou encore la bonbonnière de boudin noir de Pierre Augé en 2010.

Mais cette année, dans l'épisode 3, certains candidats ont présenté des trompe-l'œil aussi réussis qu'un bol en pâte à sel fait par un enfant de 3 ans.

Charlie, candidat de la brigade de Paul Pairet, a tout particulièrement raté cette épreuve. Il a présenté ce qui devait être un gant de jardin en trompe-l'œil au chef étoilé Rasmus Munk, spécialiste des illusions culinaires. Sur le papier, l'idée avait séduit son mentor avant que l'épreuve se transforme en caca-strophe.

Face caméra, Paul Pairet a confié:

«Il y a un petit côté provocateur chez Charlie, mais je crois que cette espèce de folie, son caractère, son univers m'attirent. Je suis presque aimanté vers ce type de candidats, ce qui est toujours une erreur. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas gagné Top Chef» Sympa pour Charlie qui va voir à la télé ce que son chef dit de lui.

Le démoulage ne s'est pas passé comme prévu. Résultat, Charlie a présenté, non pas un gant de jardin, mais le gros doigt de pied de Hulk ou la pâte de Denver le dernier dinosaure. Un plat qu'il avait décidé d'appeler: «Oups, j'ai mis les doigts dans la tondeuse.» Oui, vraiment.

C'est un peu le même genre de croûte qu'on voit dans l'épreuve créative du Meilleur Pâtissier, sauf que dans cette émission, ils ont une bonne excuse, ils sont tous amateurs.

Peu importe l'angle, ça ne ressemble à rien.

Et à la découpe, ça n'est pas mieux.

Sur X, les internautes n'en reviennent pas.

«J'ai rarement vu des trompe-l'œil aussi foirés dans Top Chef»

«Le niveau de top chef cette année mdr ils sont tous nuls, #topchef le gant je suis mort»

Sans surprise, Charlie arrive en dernière place de l'épreuve du trompe-l'œil.

Mais il n'a pas été le seul à proposer des plats au visuel discutable. La candidate Margaux a intitulé son plat: «le tas d'écorces». Au départ, elle avait vendu l'idée d'une pomme de pin en trompe-l'œil.

Grégoire a choisi la facilité en faisant un faux oeuf dans son nid. Comme l'a souligné la cheffe Darroze, ça ressemblait surtout à une patate, genre une ratte du Touquet.

Et puis, il y a le trompe l'oeil de Charles, un lance-pierre en bois.

Heureusement, il y a eu des réussites, comme le kokedama de Philippine. Originaire du Japon, cet objet décoratif se compose d'une sphère de mousse sur laquelle pousse une plante. Sans surprise, la candidate a gagné cette épreuve.

On l'a dit en début d'article, le trompe-l'œil, c'est une épreuve mythique de Top Chef et certains plats restent gravés dans les mémoires, les plus beaux comme les plus... disruptifs. On se souviendra de «la cuvette des chiottes» (oui, c'est aussi le nom du plat) d'Arnaud en 2021, un dessert qui ressemblait à un rouleau de papier-toilette, une crotte et une trace de freinage. Comme on dit dans Top Chef, c'est un parti-pris.

