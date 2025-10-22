Léa a 22 ans, elle est assistante médicale et vient de la région biennoise. Image: Watson

Pourquoi la Suissesse de la Star Academy garde son domicile secret

Léa Doffey, l'unique participante suisse de la saison 2025 de la Star Academy, vient de la région biennoise. Mais pour assurer sa sécurité, son lieu d'habitation exact est tenu secret.

Sélectionnée parmi 20 000 candidatures, la Suissesse Léa Doffey, 22 ans, a fait son entrée samedi dernier dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys. Elle a dit au revoir à sa famille jeudi, avant d’entamer ses deux mois de formation intensive, coupée du monde. Car à la Star Academy, les téléphones sont interdits. Une déconnexion nécessaire pour ne pas perturber les candidats face au battage médiatique qui entoure ce télécrochet suivi par près de trois millions de téléspectateurs.

Lors du prime inaugural du 18 octobre, la Suissesse a été présentée à travers un clip où on la découvre face au lac de Bienne. Mais de sa localisation exacte, rien n’a été révélé. La raison ? Une mesure de sécurité, selon la mère de la candidate, citée par le journal régional jurassien Ajour.

«Les familles sont prévenues que l’engouement peut être intense, avec des fans qui viennent parfois jusqu’au domicile des participants. Et même des menaces de mort» Anne-Marie Doffey, la mère de Léa ajour

Pour les plus fervents supporters de Léa, vous pourrez toujours vous rendre à Bienne, puisque le neveu de son père y tient un café, le Baty’s, où les primes de l'émission sont retransmis tous les samedis dès 21h. (sbo)