Pourquoi la Suissesse de la Star Academy garde son domicile secret
Sélectionnée parmi 20 000 candidatures, la Suissesse Léa Doffey, 22 ans, a fait son entrée samedi dernier dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys. Elle a dit au revoir à sa famille jeudi, avant d’entamer ses deux mois de formation intensive, coupée du monde. Car à la Star Academy, les téléphones sont interdits. Une déconnexion nécessaire pour ne pas perturber les candidats face au battage médiatique qui entoure ce télécrochet suivi par près de trois millions de téléspectateurs.
Lors du prime inaugural du 18 octobre, la Suissesse a été présentée à travers un clip où on la découvre face au lac de Bienne. Mais de sa localisation exacte, rien n’a été révélé. La raison ? Une mesure de sécurité, selon la mère de la candidate, citée par le journal régional jurassien Ajour.
Pour les plus fervents supporters de Léa, vous pourrez toujours vous rendre à Bienne, puisque le neveu de son père y tient un café, le Baty’s, où les primes de l'émission sont retransmis tous les samedis dès 21h. (sbo)