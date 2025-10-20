Cette Suissesse participe à la Star Academy
La 13e édition de Star Academy a débuté samedi 18 octobre avec pour parrains les artistes Ed Sheeran et Charlotte Cardin. Le château des Vives-Eaux, à Dammarie-les-Lys, va de nouveau vibrer au son des voix des 17 candidats du célèbre programme musical télévisé.
Comme lors de la saison précédente, on retrouve parmi les nouvelles recrues une Suissesse: elle s’appelle Léa. D’origine portugaise, domiciliée non loin de Bienne (BE), elle a mis de côté son travail d’assistante médicale pour se consacrer pleinement à la musique.
Très proche de sa famille, Léa chante souvent pour son père, atteint de sclérose en plaques. Sur son compte Instagram, la jeune femme de 22 ans a partagé sa joie et sa fierté de rejoindre l’aventure.
Son message émouvant:
L'académicienne a interprété le morceau Always Remember Us This Way de Lady Gaga lors du premier prime samedi 18 octobre.
@staracademytf1 Léa interprète "Always Remember Us This Way" 🥹 #StarAcademy en streaming sur TF1+ #OnRegardeQuoi ♬ son original - Star Academy
Comme à l’accoutumée, les primes de la Star Academy sont diffusés chaque samedi soir à partir de 21h10 sur TF1. Quant aux quotidiennes, elles sont à suivre à 17h30 en semaine et à 17h00 le week-end, toujours sur la première chaîne du PAF.
(sbo)