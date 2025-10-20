ciel couvert12°
Qui est Léa, la Suissesse qui a intégré la Star Academy 2025?

Léa, la Romande qui a intégré la Star Academy 2025
Léa, la Romande qui a intégré la Star Academy 2025.Image: TF1

Cette Suissesse participe à la Star Academy

Venue du Jura bernois, Léa fait partie des nouveaux élèves à intégrer le célèbre château de la Star Academy, l'école de musique de l'émission phare de TF1.
20.10.2025, 14:5920.10.2025, 15:08

La 13e édition de Star Academy a débuté samedi 18 octobre avec pour parrains les artistes Ed Sheeran et Charlotte Cardin. Le château des Vives-Eaux, à Dammarie-les-Lys, va de nouveau vibrer au son des voix des 17 candidats du célèbre programme musical télévisé.

On a rencontré la Romande qui a bluffé M. Pokora dans The Voice Kids

Comme lors de la saison précédente, on retrouve parmi les nouvelles recrues une Suissesse: elle s’appelle Léa. D’origine portugaise, domiciliée non loin de Bienne (BE), elle a mis de côté son travail d’assistante médicale pour se consacrer pleinement à la musique.

Très proche de sa famille, Léa chante souvent pour son père, atteint de sclérose en plaques. Sur son compte Instagram, la jeune femme de 22 ans a partagé sa joie et sa fierté de rejoindre l’aventure.

Son message émouvant:

«C’est un rêve d’enfant qui devient réalité. Je me sens prête à apprendre, à me dépasser et à grandir, artistiquement comme humainement»
Léa sur Instagram

L'académicienne a interprété le morceau Always Remember Us This Way de Lady Gaga lors du premier prime samedi 18 octobre.

@staracademytf1 Léa interprète "Always Remember Us This Way" 🥹 #StarAcademy en streaming sur TF1+ #OnRegardeQuoi ♬ son original - Star Academy

Comme à l’accoutumée, les primes de la Star Academy sont diffusés chaque samedi soir à partir de 21h10 sur TF1. Quant aux quotidiennes, elles sont à suivre à 17h30 en semaine et à 17h00 le week-end, toujours sur la première chaîne du PAF.

(sbo)

