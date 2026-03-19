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Le «6-7» des cours d'école s'invite dans la météo de France 2

Le six-seven est désormais partout, pour le plus grand malheur des adultes.
Le «six-seven» est désormais partout, pour le plus grand malheur des adultes.Image: watson

Il reproduit en direct le mème qui rend fous les parents

Très populaire chez les plus jeunes, ce mème venu de TikTok s’est invité jusque dans la météo de France 2. Le présentateur Sébastien Thomas a même reproduit le geste qui amuse tant les enfants.
19.03.2026, 11:5219.03.2026, 11:52
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Durant le bulletin météo de France 2, le présentateur a effectué le fameux geste «6-7» en prononçant ces chiffres. Si vous ne savez pas ce que c’est, c’est probablement que vous n’avez pas d’enfants, ou que vous ne passez pas assez de temps sur Internet.

On vous explique tout ici

Les chiffres 6 et 7 rendent dingues les profs de maths

Alors qu’il évoquait les températures dans le Bas-Rhin (67), l’animateur a glissé une référence aux mèmes viraux qui circulent sur TikTok et dans les cours de récréation, en reproduisant au passage le geste des mains qui les accompagne.

La séquence:

Vidéo: extern / rest
« Et là si vous êtes à la maison avec des enfants… ils font “six seven”»
Sébastien Thomas

Cette tendance, venue des États-Unis, s’est répandue dans les écoles, où des élèves se lancent le défi de créer un «six seven» chaque fois que les chiffres six et sept sont évoqués. Prononcés à voix haute — «six, seven» — ils s’accompagnent d’un mouvement des mains, qui montent et descendent alternativement.

Sur les réseaux sociaux, le geste de l’animateur passe assez mal. «Culture du vide», «éloge de la médiocrité»: la plupart des internautes trouvent cela gênant.

L'origine du mème

Ce gag, qui amuse surtout les plus jeunes, a de quoi agacer enseignants et parents. Son succès est tel qu’il s’est invité jusque dans la culture populaire: la série South Park lui a consacré un épisode, et il suffit de taper ces deux chiffres sur Google pour voir l’écran basculer de gauche à droite.

Cette expression dénuée de sens a une origine qui remonte à un morceau de rap de l’artiste Skrillai, intitulé Doot Doot, sorti en 2024. Dans sa chanson, le rappeur évoque «67», en référence à une rue de sa ville. Le morceau s’est ensuite invité dans des vidéos du basketteur LaMelo Ball, en référence à sa taille (6 pieds 7 pouces, soit environ deux mètres). Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour que cette tendance sorte des écrans de TikTok et envahisse les cours d’école du monde entier.

Pourquoi ? Le mystère reste entier. Le seul mérite de ce trend, c’est peut-être d’avoir évincé le «Quoicoubeh» qui faisait fureur en 2023. Quel sera le prochain non-sens issu de la culture Internet ? Les paris sont ouverts.

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