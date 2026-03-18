«Irresponsable!» Ces candidats de Koh-Lanta ont fait un truc lunaire

L'esprit d'équipe (et le sens de la survie) n'est pas encore très au point chez les Jaunes. images: twitter

«Dangereux!» Ces candidats de Koh-Lanta ont fait un truc lunaire

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, diffusé ce mardi soir sur TF1, une séquence en mer a suscité l'incompréhension et l'indignation des réseaux.

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Il y a des choses qu'il faudrait éviter quand on s'essaie aux activités en mer. Les étudiants PADI le savent bien. Par exemple, lors des plongées, il faut respecter le système de binôme. On peut ainsi compter sur son «buddy» en cas de pépin.

Pour le snorkling, les règles sont moins formelles, mais pratiquer à deux au minimum semble aussi une idée raisonnable. Et, même si ce n'est sûrement écrit nulle part, abandonner ses petites camarades au large, alors qu'ils se tapent une partie de pêche en apnée, dans le cadre d'une émission de survie façon télé-réalité, est probablement fortement déconseillé.

Voilà qui n'a pas eu l'air de faire peur à deux candidats de l'émission Koh-Lanta, dont le dernier épisode a été diffusé ce mardi soir sur TF1.

On rembobine. Les Jaunes, qui en ont eu assez de se prendre de grosses baffes en compétition, ont fait une jolie remontada. Ils ont ainsi gagné un défi dans lequel tout le monde a réussi à bien s'engueuler: l'épreuve mythique des radeaux. Les Rouges se sont ainsi retrouvés le bec dans l'eau, malgré une candidate, Karine, qui pratique la pirogue polynésienne en club.

Grâce à une Nora déter' qui n'a pas lâché le morceau, les Jaunes ont remporté la course, et raflé le très convoité kit de pêche complet. Masque, tuba, arbalète de chasse sous-marine et palmes: tout y est pour se faire des grillades de dingue.

Sur le camp des vainqueurs, Guillaume et Paul ont hâte de partir tester la pêche sous-marine, eux qui ont l'habitude de plonger. C'est donc en radeau que ces deux candidats investis s'aventurent au large. Ils ne partent pas seuls: ils sont accompagnés d'Ulrich et Jonathan. Ces deux restent sagement sur l'embarcation, et tentent de faire mouche avec un filet.

Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'Ulrich et Jonathan ne brassent que de l'air et n'attrapent aucune prise.

«Moi, si je veux du poisson, je vais chez le poissonnier, quoi!» Jonathan, très impliqué dans sa tâche du jour.

Les deux lascars prennent alors une décision lunaire: regagner l'île avec le radeau. Sans rien dire à personne. Laissant leurs petits camarades derrière, au large, alors qu'ils sont épuisés par leur partie de pêche en apnée.

La séquence en question:

Quelques minutes plus tard, alors que les deux Parisiens foulent le sable de l'île en toute détente, l'on peut apercevoir les deux nageurs chercher frénétiquement leur embarcation des yeux, alors que tombe la nuit.

«On a totalement perdu Ulrich et Jonathan. Ils nous ont droppés ici, et depuis, plus de nouvelles» Guillaume

Guillaume et Paul finissent par se résigner à rentrer à la nage.

A Koh-Lanta, cette année, c'est sans pitié. image: twitter

La séquence, étrangement, n'a pas fait réagir sur l'île des Kalao. Les deux apnéistes ont tout simplement regretté que leurs coéquipiers n'aient pas tenu parole, puisqu'ils s'étaient dit qu'ils ne partiraient pas les uns sans les autres. Face caméra, Paul glisse un timide:

«C'est des Parisiens, ils ne connaissent pas ce monde. Ils sont en stage de découverte plus qu'en stage de survie»

Dans Koh-Lanta, on a vu de grosses bagarres éclater pour des remarques mal placées ou des noix de coco mal partagées, mais pour un abandon en mer, jamais. On a été un peu déçu, on ne va pas le nier, pour une fois qu'on pouvait avoir droit à un clash qui avait vraiment du sens.

En revanche, les internautes ont été outrés. Ils l'ont bien sûr fait savoir sur les réseaux, qualifiant Ulrich et Jonathan d'«irresponsables», et tentant de soupeser la dangerosité potentielle, dans la vraie vie, d'une telle action. Ulrich, qui s'était pris la tête avec la candidate éliminée Clémence dans les derniers épisodes, a pris particulièrement cher.

En réponse: «Ils en ont même pas parlé une seule seconde, mdr. Alors que, ouais, c'était irresponsable de fou de leur part» vu sur x

Ulrich et Jonathan n'ont rien trouvé mais ont décidé d'abandonner Paul et Guillaume qui vont devoir rentrer sur leur île à la nage, séquence lunaire #KohLanta #KohLantaLesReliquesDuDestin pic.twitter.com/RlZO8aXZG0 — FabiShow (@fabien_fichaux) March 17, 2026

Sinon, dans cet épisode, c'était RAS. Autrement dit, c'était plat comme un flétan poélé. Ah, si, on peut mentionner les Rouges, qui sont partis chasser du poisson avec un marteau.

Résultat: coquillages et crustacés.

Allez, à la semaine prochaine pour plus d'aventures!

(jod)

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