Voici le premier finaliste de la Star Academy

Mariah Carey n'a pas réussi à «acheter» Noël (mais elle a essayé)

La diva, «Queen of Christmas» autoproclamée, a tenté de rendre son titre officiel. Mais ça n'a pas plu aux autres «Reines de Noël».

Elle est souvent surnommée «Reine de Noël», avec son tube All I Want For Christmas Is You sorti en 1994 et toujours écouté en boucle durant les Fêtes. Il faut dire qu'elle fait tout pour qu'on s'en rappelle: chaque premier novembre, Mariah Carey, plus brillante qu'une guirlande, nous pond une petite vidéo pour clamer «it's tiiiiime, bye Halloween, hello Christmas!». Avec sa chanson, évidemment.