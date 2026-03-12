La chanteuse suisse Veronica Fusaro présente sa chanson «Alice» pour le 70e Concours Eurovision de la chanson qui aura lieu à Vienne en mai prochain Image: KEYSTONE

Des experts jugent la chanson de la Suisse à l'Eurovision

La Bernoise Veronica Fusaro a présenté ce mercredi 11 mars la chanson Alice pour l'Eurovision 2026. Nous avons demandé aux experts et grands connaisseurs du concours leur avis sur le titre.

«Alice, your pretty green eyes are magic, my precious prize...», la voix de Veronica Fusaro résonne sur les premières notes plutôt jazzy de la ballade pop rock qui sera présentée sur scène à Vienne en mai prochain. La Suisse a-t-elle des chances de se qualifier en finale de l'Eurovision? Qu'en pensent les experts et grands connaisseurs du concours?

Une chanson «radiophonique»

«Je suis assez fan de Veronica Fusaro, cette chanson vous reste en tête, elle est bien construite, bien produite et d'une grande qualité», lance Nicolas Tanner consultant rts pour l'Eurovision. Ce qui marque le fin connaisseur du concours, c'est indéniablement la voix, mais aussi la personnalité de l'artiste bernoise.

«Veronica Fusaro est une artiste confirmée et ce titre reste ancré dans son univers» Nicolas Tanner consultant rts pour l'Eurovision et auteur de La saga Eurovision

Il est vrai qu'en écoutant l'album Looking for connections paru en octobre 2025, le titre Alice et son côté pop rock s'intègre parfaitement aux autres chansons comme Slot machine ou Jealousy. Les qualités vocales de la Bernoise sont aussi saluées par Fabien Randanne, journaliste français et auteur de Queerovision :

«Sa voix a quelque chose de charmant et caressant, cette chanson peut très bien rendre sur la scène de l'Eurovision à Vienne» Fabien Randanne, journaliste et auteur de Queerovision

Un avis partagé par Jean-Marc Richard, ancien commentateur de l'Eurovision sur la rts qui souligne que la chanson est «très radiophonique» et qu'elle aura probablement «du succès auprès des auditeurs, bien après le concours».

Mais gare aux concurrents

Une voix louée, une musique «bien produite», mais Alice a-t-elle ce qu'il faut pour plaire au public et au jury de l'Eurovision 2026? Sur cette question, nos experts ont un petit doute. En effet, à l'Eurovision, on compare indéniablement les pays entre eux, et nos trois experts font le même constat: cette année, le concours est marqué par des chansons très originales.

«Face à la concurrence, ce sera peut-être difficile pour cette chanson de se démarquer» Jean-Marc Richard, ancien commentateur de l'Eurovision

Alors que Nicolas Tanner et Jean-Marc Richard notent que sur l'ensemble des chansons présentées, les titres de la Finlande et du Danemark ont la cote auprès des fans de l'Eurovision, notamment «grâce à leurs prestations scéniques», il faudrait toutefois s'intéresser à la deuxième demi-finale dans laquelle apparaîtra la Suisse.

La Finlande, avec le titre Liekinheitin (lance-flammes) enflamme les fans de l'Eurovision (j'espère que vous appréciez le jeu de mots). Vidéo: watson

Pour le journaliste français Fabien Randanne, l'ordre de passage lors des demi-finales et la proposition scénique feront une grande différence: «Sur cette demi-finale, que je considère comme étant relevée, nous avons la chanson maltaise et le titre tchèque, qui ont un style un peu atmosphérique, elles feront concurrence à la Suisse», analyse l'auteur de Queerovision. Fabien Randanne ajoute qu'il faut toujours attendre la mise en scène pour «se forger une opinion».

Veronica Fusaro accèdera-t-elle à la finale du concours le 16 mai prochain? Seul Nicolas Tanner se risque à parier sur la sélection de la Bernoise en finale, tandis que Jean-Marc Richard et Fabien Randanne attendent de voir sa prestation face à la concurrence. Nos trois experts s'accordent toutefois à dire que prétendre au podium, voire gagner l'Eurovision 2026 serait «difficile».

L'originalité «suisse»

On l'aura compris, Veronica Fusaro devra convaincre le public avec une mise en scène réussie le 14 mai à Vienne, mais au-delà de l'édition 2026, nos trois fins connaisseurs du concours sont unanimes et louent la variété et la qualité des chansons présentées par notre pays depuis plusieurs années.

«Plus généralement, je trouve que la Suisse montre une grande variété de propositions à l'Eurovision. De la pop dansante avec Lucas Hänni, au mélange d'opéra pop de Nemo, en passant par la grande balade à voix épique avec Gjon's Tears, la Suisse ne propose jamais la même chose chaque année et j'aurai tendance à le saluer.» Fabien Randanne, journaliste et auteur de Queerovision

Est-ce que cela suffira pour amener Veronica Fusaro en finale de l'Eurovision? Nous prenons les paris.