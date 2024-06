Ces métiers ont vraiment existé, même si on a de la peine à le croire! image: dr

10 métiers WTF qui n'existent plus - et c'est dommage

Imaginez une époque où quelqu'un se prenait des baffes à votre place - car c'était son job. Ça vous semble bizarre? De nombreux métiers sont aujourd'hui éteints, mais ils ont vraiment existé!

Oliver Baroni Suivez-moi

Oyé! Oyé! Nous avons quelques postes vacants! Nous cherchons un «réveilleur», par exemple. Ou un «ordinateur humain». Il reste également un poste de «distributeur de soda». Et une place de «souffre-douleur»... Bon, pas sûr que vous soyez motivés au boulot, si vous êtes embauchés!

Allez, on vous présente 10 métiers qui semblent vraiment bizarres à l'heure actuelle, mais qui ont réellement existé!

Ermite décoratif

«Eremit in Flotbek», dessin sépia de Johann Schmitt, 1795. Image: wikicommons

Les garden hermits ou ornamental hermits — ermites décoratifs ou ornementaux — existaient en Angleterre aux 18e et 19e siècles. Des messieurs d'un certain âge et d'une certaine apparence bucolique (une grande barbe touffue était un avantage) pouvaient entrer au service d'un propriétaire terrien pour vivre en ermite dans le jardin du domaine, dans un ermitage construit à cet effet (souvent une grotte ou une cabane).

La durée de l'engagement était fixée par contrat et le profil du poste impliquait simplement de cultiver une apparence rustique et de se faire voir à certaines heures de la journée pour divertir les propriétaires du domaine et leurs invités.

Cigarette Girl

Des «cigarette girls» en Tallahassee, Florida, 1956. Image: wikicommons

Les «filles à cigarettes» — des jeunes femmes proposant des cigarettes, des collations et du chewing-gum avec un tablier ventral — ont émergé dans les années vingt avec l'urbanisation des États-Unis. Initialement utilisées uniquement dans les speakeasies (bars clandestins de l'ère de la prohibition où l'on servait de l'alcool illégalement), les «cigarette girls» ont souvent été représentées dans les films hollywoodiens et ont donc rapidement été connues du grand public.

Avec la fin de la prohibition en 1933, les «cigarettes girls» sont devenues une image banale dans les restaurants, les clubs, les bars, les aéroports, les casinos, les cinémas et lors d'événements sportifs. Avec l'avènement des distributeurs automatiques de cigarettes au milieu des années cinquante, les «cigarette girls» ont largement disparu de la vue du public.

Réveilleur

Tireurs de pois et bambous: des réveilleurs experts de l'ère victorienne. Image: wikicommons

Le «réveilleur» (connu en anglais sous le nom de «knocker-upper») était un métier exercé au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas, dont la pratique a commencé pendant la révolution industrielle et qui a perduré sporadiquement jusqu'aux années vingt.

La tâche d'un réveilleur était de réveiller les personnes endormies afin qu'elles puissent se rendre à l'heure au travail dans les usines. Comme les réveils étaient encore chers et peu répandus à l'époque, le réveilleur (un métier souvent exercé par des femmes) se rendait de maison en maison tôt le matin pour réveiller tous ceux qui devaient commencer tôt le travail.

Pour cela, un bâton court et lourd était généralement utilisé pour frapper aux portes des clients, ou un bâton long et léger, souvent en bambou, pour atteindre les fenêtres des étages supérieurs. Certains utilisaient un tube siffleur avec des pois pour tirer contre les fenêtres.

Ordinateur humain

Ordinateur humain célèbre: Katherine Johnson à la NASA, 1966. Image: wikicommons

Le terme «ordinateur humain» désigne une personne qui effectuait des calculs mathématiques avant que les machines à calculer programmables, c'est-à-dire les ordinateurs dans le sens moderne, ne deviennent disponibles à des fins scientifiques et commerciales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les ordinateurs humains ont joué un rôle important aux États-Unis.

Dans le projet Manhattan, ils ont travaillé sur des solutions numériques pour des équations complexes dans le domaine de la fission nucléaire. L'armée des «calculateurs» américains était principalement composée de femmes, dont beaucoup avaient une formation en mathématiques. Cette tradition perdura jusqu'aux années soixante, où les femmes calculatrices de la NASA contribuèrent considérablement au succès du programme spatial Apollo.

Le souffre-douleur

Edward VI and His Whipping Boy» – Illustration de Walter S. Stacey, 1882. Image: wikicommons

A l'époque féodale, le terme «souffre-douleur» désignait un garçon de rang inférieur qui, à la cour, était puni à la place de la progéniture noble lorsqu'une punition directe des enfants nobles n'était pas autorisée en raison du rang inférieur de l'auteur de la punition. Les garçons battus grandissaient souvent avec les jeunes nobles et recevaient la même éducation, ce qui créait un lien social et émotionnel. Ainsi, le châtiment corporel de la fessée agissait comme une punition psychologique indirecte de l'enfant noble.

Renifleur de café

«Die Kaffeeriecher», d'après un tableau de L. Katzenstein. Image: wikicommons

Les «cafetiers» ou «renifleurs de café» désignaient un groupe d'environ 400 soldats handicapés de guerre, employés à partir de 1780 sur l'ordre de Frédéric le Grand pour détecter par reniflement dans les communautés prussiennes les endroits où le café en grains était torréfié de manière illégale. L'importation de café était interdite selon les principes du mercantilisme afin de maintenir l'argent dans le pays et de protéger les fournisseurs et fabricants locaux de café malté.

Distributeur de soda (soda jerk)

«Soda jerk passing an ice cream soda between two soda fountains», New York, 1936. Image: wikicommons

«Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?» «Moi? Ah, je suis un crétin à soda».

Telle serait la traduction littérale de soda jerk. C'est ainsi que l'on désignait aux États-Unis les employés de service qui fabriquaient et distribuaient des boissons rafraîchissantes, le plus souvent derrière le comptoir de ce que l'on appelait les soda fountains ou diners. Cette profession était très répandue jusque dans les années 1950 et est également entrée dans la culture populaire, notamment dans les films hollywoodiens, les chansons de rock'n'roll et la peinture.

Nain de cour

«Philippe IV d'Espagne avec son nain de cour» — Gaspar de Crayer, vers 1620-1625. Image: wikicommons

Les souverains des siècles passés avaient souvent des postes de nains de cour à pourvoir dans leurs cours. Les tâches attribuées aux personnes de petite taille pouvaient être variées — dans certains cas, un nain de cour occupait également la position de bouffon de la cour.

Les femmes de petite taille dans les cours étaient souvent membres de la cour d'une femme noble. Les premières sources historiquement attestées de nains de cour se trouvent déjà dans l'Égypte antique et dans la Chine antique. À l'époque moderne, les nains de cour étaient surtout répandus dans les cours des souverains européens du XVe au XVIIIe siècle. Cela s'explique principalement par le fait que des capacités mystiques étaient souvent attribuées aux personnes de petite taille, et les gens les voyaient comme des porte-bonheur.

Résurrectionniste

«Résurrectionniste» est un terme très glorifiant pour ce que l'on appelait communément (et plus justement) à l'époque le body snatching: le vol de cadavres. Ce métier de niche a atteint son apogée, surtout en Grande-Bretagne, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, par une combinaison de:

a) une mortalité élevée dans les classes pauvres des villes britanniques comme Londres,

b) d'un manque cruel de place dans les cimetières situés sur le territoire de la ville, et

c) d'une forte demande de cadavres frais de la part de la communauté scientifique pour la recherche médicale.



«Resurrectionists» – Hablot Knight Browne, 1847. Image: wikicommons

Même si elle était légalement interdite, des chercheurs médicaux entretenaient des relations commerciales avec des résurrectionnistes, qui les approvisionnaient régulièrement en cadavres frais.

Ces derniers étaient parfois obtenus en corrompant des médecins légistes. De temps en temps, des femmes étaient payées pour se faire passer pour des membres en deuil afin de pouvoir récupérer un cadavre d'un hospice. Cependant, le plus souvent, des cadavres frais devaient être exhumés des cimetières (la pénurie d'espace mentionnée précédemment entraînant notamment une impossibilité de les enterrer suffisamment profondément dans le sol; parfois, lors de fortes pluies, des cadavres étaient même emportés à la surface). Ceci qui a conduit temporairement les familles aisées à investir dans des cercueils triplement blindés et des cryptes inviolables pour assurer la paix des morts.

Les meurtres intentionnels en vue de vendre des cadavres étaient cependant très rares. Les 16 meurtres commis par les trafiquants de cadavres William Burke et William Hare en 1827 et 1828 à Édimbourg constituent la plus célèbre (et la plus sensationnelle) exception à cette règle.

«Burke murdering Margaret Docherty» – Illustration de Robert Seymour, 1829. Image: wikicommons

Avec l'Anatomy Act de 1832, une loi a finalement été adoptée pour donner une base légale à l'approvisionnement des anatomistes en cadavres à des fins d'étude et d'enseignement. Cela a rapidement conduit à ce que les services des résurrectionnistes ne soient plus nécessaires.

Groom of the Stool

er comte de Hollande, jusqu'en 1642 Groom of the Stool de Henry Rich, 1comte de Hollande, jusqu'en 1642 Groom of the Stool de Charles I d'Angleterre. Image: wikicommons

Le Groom of the Stool était le courtisan le plus intime d'un monarque anglais, qui aidait le roi à utiliser la chaise de toilette et à faire ses besoins.

Oui — il nettoyait les fesses du roi.

La chaise de toilette de Guillaume III d'Angleterre, vers 1690. Image: wikicommons

En raison de la nature intime de cette fonction, le groom of the Stool était toujours un proche du monarque et possédait donc souvent un pouvoir et une influence politiques importants. Le poste n'était généralement attribué qu'à des personnes de confiance appartenant à la plus haute couche de la noblesse, et l'emploi était considéré comme un grand honneur.

Traduit et adapté par Noëline Flippe