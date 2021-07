Suite à l'annonce de Macron, la twitterie en sueur😱

Divertissement

Twitter

Suite Ă l'annonce de Macron, la twitterie en sueurđŸ˜±



Suite Ă l'annonce de Macron, la twitterie en sueurđŸ˜±

Le prĂ©sident français a annoncĂ© qu'il faudra ĂȘtre vaccinĂ© ou testĂ© nĂ©gatif pour accĂ©der aux cafĂ©s-restaurants, avions et trains. Et Twitter, il en pense quoi de tout ça?

Si vous ĂȘtes vaccinĂ©s en France, vous aurez le droit d'aller au resto, de partir Ă Mykonos et mĂȘme d'aller au parc AstĂ©rix. Si vous ne l'ĂȘtes pas, vous pourrez rester chez vous et regarder Naked and Afraid sur RMC (ils repassent tous les Ă©pisodes en ce moment. C'est super si jamais, c'est une tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ© oĂč un homme et une femme sont jetĂ©s Ă poil dans une jungle et ils doivent survivre pendant 21 jours).

Depuis ce lundi soir 12 avril, les internautes, vaccinés ou non, sont allés se défouler sur Twitter suite aux annonces d'Emmanuel Macron.

Les non-vaccinĂ©s, soyez prĂȘts pour la tĂ©lĂ©vie

"Mes chers compatriotes, vous avez aimĂ© le tĂ©lĂ©travail ? Vous allez adorer les tĂ©lĂ©vacances."#Macron20h pic.twitter.com/go1kWRagBL — Ceci est mon tweet (@ceciestmontweet) July 12, 2021

A-t-on vraiment besoin de légender?

Quand la carotte ne fonctionne pas, faut essayer le bĂąton

"Me faire vacciner ? Moi, jamais. Il faudra me passer sur le corps"



E.Macron : "Ok, privé de resto"



"Bon, bon, faut pas s'Ă©nerver. Ça marche comment Doctolib dĂ©jĂ ?"#Macron20h #Doctolib pic.twitter.com/LWdwSoh682 — François Beaudonnet (@beaudonnet) July 12, 2021

Du coup, c'est un peu le bordel

Jamais dans l'excĂšs Twitter France

Tu peux tout faire! Ah non.

Ce que tu peux faire si tu te vaccines pas #Macron20h pic.twitter.com/4GW5SRi2Cm — Eren (@rafitzer) July 12, 2021

C'est vrai qu'on a connu des jours meilleurs

Thug

Les vaccinĂ©s qui regardent les gens se ruer sur Doctolib pour avoir un rendez-vous : #Macron20h pic.twitter.com/75HhZLDIXZ — HeloĂŻse đŸŠ‹â™ ïž (@mochi_s_mom) July 12, 2021

DĂ©tente

Quand j’entends que Doctolib est saturĂ© mais que j’ai ma double dose de Moderna sur le bras droit :#Macron20h pic.twitter.com/s4JYEAYqL7 — Semshov (@Semshov3) July 12, 2021

Bonjour de Mykonos!

Moi Ă©tant totalement vaccinĂ© qui voit les bougs galerer pour avoir des rendez vous sur Doctolib #Macron20h pic.twitter.com/Ejgk0sIlsR — CDLJ (@bonneToiAlaJoie) July 12, 2021

JCVM, ce visionnaire

« J’adore les vacances, dans - de 24h il n’y en aura plus » #Macron20h pic.twitter.com/H1PXIrrw1a — tu avais un job (@tuavaisunjob_) July 12, 2021

Les tweets avec les Anges, c'est toujours efficace...

Les non vaccinĂ©s quand leurs potes vaccinĂ©s vont partir au restau #Macron20h pic.twitter.com/k4B2FBA1CK — Zak (@suchavogue1) July 12, 2021

...Vraiment

Ils vont se mettre bien

Les vendeurs de faux Pass sur Snapchat Ă la fin de l’étĂ© : #Macron20h pic.twitter.com/bzRBDUvEPm — LeDz... (@LeDz05357589) July 12, 2021

Cette dame est super

Elle doit ĂȘtre en PLS Ă l'heure qu'il est

retrouvez moi cette femme elle saura quoi faire #Macron20h pic.twitter.com/MJ6T3U2o0k — BĂŒĆŸra (@88buush) July 12, 2021

Le Starter Pack de la dame juste au-dessus

Un autre Starter Pack, plus dark

Elle fonctionne vraiment avec tout cette photo

Pour rappel👇

Avant c'était «J'peux pas, j'ai poney aquatique»

Je vous ai mis le lien en haut de l'article, mais je vous le remets ici au cas oĂč vous n'ĂȘtes pas concentrĂ©s👇 Macron veut sanctionner les non-vaccinĂ©s: l'essentiel en 5 points Link zum Artikel

ArrĂȘtons de parler vaccins et Ă©vadons-nous Ă DubaĂŻ: son soleil, son dĂ©sert, son bĂ©ton... 1 / 19 DubaĂŻ la magnifique

Mais si vous vous voulez continuer Ă parler vaccins, elle, elle a un avis sur la question👇 VidĂ©o: watson

Plus d'articles sur le thÚme «Divertissement» Match de FOOD spécial Suisse-Espagne: cervelas ou chorizo? Link zum Artikel «Le small talk avec ce mec que t'as pas vu depuis 10 ans, ça sert à rien» Link zum Artikel 23 fails pour se lever du bon pied Link zum Artikel Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire, mais qui est le plus cool? Link zum Artikel