J'me demandais

Quand fait-il trop chaud pour les parties de jambes en l'air?

La moiteur ensoleillée de l'été lubrifie notre appétit sexuel. Comprendre: on a envie de faire l'amour, du moins on est censé. Mais il doit bien y avoir un seuil. Un moment à partir duquel la chaleur est contreproductive et endort notre libido. Non?

La croyance populaire page 1 des résultats de recherche Google voudrait que plus il fasse chaud, plus on ait envie de frotter nos summerbodies contre celui des autres. Mais ce n'est pas aussi simple.

Alors oui – comme le mauvais rosé – le sexe se consomme plus en été. Mais ce ne serait pas uniquement dû à la température. Il y a, en vrac:

D'ailleurs, si l'on se focalise sur les raisons météorologiques (le climasutra pour les intimes), la luminosité pourrait même avoir plus d'effet que la …