Depuis la fameuse gifle des Oscars, Will Smith a commencé à recevoir beaucoup d'attention sur Twitter. Non, pas ce Will Smith. L'autre.

Ce @willsmith ne met pas de gifle et se fait insulter sur Twitter

Will Smith est un nom assez commun aux Etats-Unis. L'un d'entre eux en fait les frais sur Twitter.

L'acteur Will Smith a mis Internet en ébullition depuis dimanche soir après avoir giflé le comédien Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars.

Alors que le monde entier réagissait à cette gifle, Will Smith a commencé à recevoir beaucoup d'attention sur Twitter. Non, pas ce Will Smith. L'autre. Celui qui travaille pour une entreprise de jeux vidéo et qui anime un podcast.

Le compte Twitter @willsmith est certifié, c'est à-dire qu'il a le petit vu bleu à côté de son pseudo, ce qui a probablement conforté les internautes de le taguer. Il s'est fait submerger de notifications indésirables parce que des fous du clavier pensent qu'il est Will Smith, le donneur de gifles.

«Whelp», a tweeté Will Smith la nuit dernière. «Pour de vrai, je ne suis pas la personne avec qui vous êtes fâché ou de laquelle vous êtes fier. Je fais des podcasts et des jeux vidéo pour gagner ma vie. Au risque de mettre les gens en colère contre moi plutôt que contre l'autre, le monde serait meilleur si nous arrêtions de répondre aux mots par la violence.»

Le compte de Will Smith a été tagué à tort par plusieurs célébrités, dont la rappeuse Lil' Kim et l'animateur de télévision Stephen A. Smith. Ce dernier s'est même déchaîné sur Twitter en le taguant dans une ribambelle de messages.

Plusieurs internautes ont réalisé que @willsmith n'était pas le célèbre acteur. Est-ce que le Will Smith anonyme a pu enfin souffler? Non, son fil de discussion a explosé, recevant plus de 42 800 retweets. «Désolé pour tous ces tags», a répondu l'un d'entre eux. «Combien de temps faut-il en général pour que quelqu'un se rende compte que vous n'êtes pas lui?» a demandé un autre dans le fil de discussion. «Des années, dans certains cas», a répondu @willsmith. «Certaines personnes sont vraiment indignées que quelqu'un d'autre puisse avoir le même nom, extrêmement commun.»

Image: watson

Malgré toute l'attention dont son compte fait l'objet, le Will Smith de Twitter semblait amusé de cette confusion, en postant des GIF du célèbre acteur et en tweetant: «Je suis encore en train de rire. C'est drôle comme tout.»

Will Smith en pleurs en recevant son Oscar:

Vidéo: watson