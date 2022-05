Ces 25 mèmes résument la situation entre Johnny Depp et Amber Heard

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard reprend ce lundi 16 mai après dix jours de pause et les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Démonstration!

Les internautes suivent en masse cet événement ultra-médiatisé. Et ils font preuve d'une grande créativité. On a rassemblé les meilleurs tweets et mèmes résumant le procès de Johnny Depp contre Amber Heard, qui reprend ce lundi.

«Pétition pour remplacer Amber Heard par Johnny Depp dans Aquaman.»

«La carrière d'Amber Heard. Internet.»

«J'ai hâte de grandir et de me marier.»

«Je vais chier.»



«Dans les toilettes, hein? Pas vrai?»

«Oui Votre Honneur, c'est vrai. Je suis rentré un soir dans ma chambre et la prostituée avait laissé une poutre de la taille de mon bras à côté de mon oreiller.»

«Un étron arrive.»

«Amber Heard a affirmé avoir utilisé le correcteur make-up Milani en 2015/2016 pour camoufler des bleus.



Selon l'entreprise, le produit n'a été fabriqué qu'en 2017.



L'équipe de Depp *rires*»

Disney: «Vous avez effectivement dit la vérité». Depp: «Je fais ça assez souvent, et pourtant les gens sont toujours surpris.»

«Johnny Depp a 87 vidéos de sécurité d'Amber Heard qui l'agresse. Amber Heard a une vidéo de téléphone portable enregistrée de Johnny Depp attaquant une armoire.»

«Ton lit est sans aucun doute le plus regrettable dans lequel j'ai jamais chié.»



«Mais tu as fait caca dessus.»

Les punchlines de Johnny Depp, en images 👇

Vidéo: watson

«Amber Heard s'écoutant sur les cassettes:»

«On peut voir le moment où elle se souvient qu'elle devrait être triste.»

«Comment Depp boit selon les avocats de Heard.»

«C'est du ouï-dire, je crois. J'apprends.»

«Tu bois donc parfois du whisky dès le matin, non?»



«Ce n'est pas toujours l'happy hour?»



«Foutue légende!»

«Tout l'Internet quand Johnny Depp a besoin d'aide.»

«Amber Heard a suivi l'école de théâtre des Sims.»

«Y a-t-il des maladies mentales dans votre famille?»



«J'ai un cousin qui soutient toujours Amber Heard.»

«Amber Heard est simplement Elon Musk avec une perruque et du maquillage.»

«Si Johnny Depp gagne le procès contre Amber Heard, il devrait également poursuivre Warner Bros pour l'avoir supprimé des "Animaux fantastiques".»

«Je veux que Johnny Depp gagne ce procès, qu'il regarde ensuite Amber Heard et lui dise: "Tu te souviendras toujours du jour où tu as failli attraper le capitaine Jack Sparrow".»

«Avocat: "Avez-vous vu ce qu'il s'est passé après votre départ?»



Johnny: "Je n'étais pas là après être parti....»

«C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Nous en avons fini ici.»

«Trouve la différence.»

Les mèmes, les images et les tweets reflètent l'opinion de la communauté Internet. Il est évident que Depp a plus de fans que Heard. Nous ne voulons pas minimiser les accusations qui sont traitées.

(smi)



Traduit et adapté de l'allemand par sia