Loïs Boisson après sa victoire mercredi sur Mirra Andreeva. Image: getty

«Si ça c'est une femme...»: Loïs Boisson en prend plein la poire

Qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros, la Française, 361e joueuse mondiale, subit sur la Toile un déferlement de haine sur son apparence physique.

Loïs Boisson, 22 ans, réalise un exploit retentissant à Roland-Garros. Inconnue du grand public il y a encore quelques jours, la Française, classée 361e mondiale, a décroché mercredi sa place en demi-finales et affrontera Coco Gauff ce jeudi pour tenter de jouer la finale du premier Grand Chelem auquel elle participe.

Mais la tenniswoman ne se distingue pas seulement par son parcours spectaculaire. Son mental d'acier force l’admiration, tandis que son jeu, parfaitement adapté à la terre battue, dénote sur le circuit féminin et séduit par par sa richesse de variations.

La Dijonnaise impressionne également par la puissance et le lift de son coup droit, qu'elle n’hésite pas à aller chercher en multipliant les décalages. Résultat: elle couvre plus de terrain, mais son physique lui permet de maintenir le rythme et de quadriller le court.

Son physique, justement, est la cible de nombreuses critiques et remarques sexistes, malgré ses performances impressionnantes sur le court. Sur la Toile, les internautes se payent la musculature imposante de la jeune femme et son bras particulièrement athlétique. Florilège des réactions en commentaires d'un article paru sur le site de 20 Minutes, à la suite de son quart de finale.

«Si ça c'est une femme, mon chat est un chien!»

«Bravo garçon!»

«Désolé, elle n'a rien de féminin, donc ça doit être un mec»

«Tiens, Roland-Garros accepte les deux genres»

«Elle sens toujours aussi mauvais sous les bras?» En écho à la remarque d'Harriet Dart, qui avait exprimé en mars son mécontentement à propos de l'odeur corporelle de son adversaire Loïs Boisson

«Loïs, un homme ou une femme?»

«C'est sûr qu'elle n'a pas les bras à Nemo!»

«Pas très féminine cette joueuse»

«Elle pourrait défier Carlitos (réd: Alcaraz)»

«Cette demoiselle, si on peut l'appeler comme ça, a une musculature presque inhumaine pour une femme. Des épaules, des biceps, le cou et ses cuisses sont largement plus musclés que les deux hommes réunis qui jouent actuellement sur le Central»

Sur X aussi, les commentaires fusent à propos du physique de la joueuse, qui a choisi de porter un short et un débardeur, une tenue davantage rencontrée sur le circuit masculin. «Mon dieu que c’est dégueulasse», écrit ainsi un internaute. «J'ai pourtant beaucoup d'imagination, mais je n'ai à aucun moment vu un match entre filles. J'ai vu un simple mixte. Il n'y a pas une once de féminité chez Loïs Boisson, ni son corps, ni ses vêtements, ni son attitude», lui répond un autre.

Certains crient également au dopage suite à sa longue pause forcée pour blessure pour justifier sa musculature, tandis que d'autres, adeptes des théories les plus farfelues, vont encore plus loin en soutenant qu'il s'agit d'une joueuse transgenre. «Elle ressemble à un homme et joue comme un homme, mais concourt avec les femmes. L'association de tennis doit enquêter sur cette personne», demande un tweeto.

Focalisée sur son tournoi qu'elle ambitionne désormais de remporter, Loïs Boisson n'a pas réagi à ces commentaires. Son esprit est entièrement tourné vers son prochain match contre la numéro deux mondiale Coco Gauff, pas avant 16h10 ce jeudi, en troisième rotation sur le court Philippe-Chatrier.

(roc)