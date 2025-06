Vidéo: watson

Le pianiste préféré des rappeurs fera vibrer la Romandie ce soir

Sofiane Pamart, prodige du piano qui a prêté ses notes à la scène rap, joue ce jeudi sur la scène du Caribana. Portrait d'un musicien classique pas comme les autres.

Cette année, le festival Caribana a dévoilé l'une des meilleures programmations de l'été. Ce jeudi 5 juin, c’est une soirée spécialement «frenchie» qui va résonner dans la commune de Crans, avec au programme Vendredi sur Mer, Sofiane Pamart et l'iconique duo Air sur la grande scène du festival vaudois.

Parmi ce triptyque aux notes électro-pop, c’est le pianiste Sofiane Pamart qui nous intéresse particulièrement, puisque l'artiste, encore inconnu du grand public il y a quelques années, fait désormais partie des trois artistes de musique classique les plus écoutés en streaming dans le monde.

Un parcours atypique pour ce musicien originaire de la banlieue de Lille. Issu d'une formation prestigieuse au conservatoire, il a temporairement quitté l'univers guindé de la musique classique pour explorer celui de la rue.

Avec ses 88 touches, le pianiste a signé de nombreuses collaborations avec des artistes du rap francophone. Il a notamment enregistré deux albums avec le rappeur belge Scylla et s'est associé à des noms célèbres tels que SCH, Koba LaD, Vald, Maes, Laylow, Médine, Lacrim, ou encore Rim'K.

Depuis, on a pu le voir embrasser une carrière solo, se produire dans des auditoriums prestigieux, devenir le premier pianiste de l’histoire à remplir l’Accor Arena de Paris, devenir une égérie pour les plus grandes marques et ouvrir les Jeux olympiques d'été de 2024 sur la Seine, en compagnie de Juliette Armanet.

Aujourd'hui basé à Los Angeles, on peut dire que le pianiste aura fait du chemin, un chemin qui passe d'ailleurs en terre vaudoise jeudi soir.