Sur Twitter, ça balance les cadeaux nuls (coucou le coffret Scorpio)

Pêle-mêle, on retrouve un paquet de spaghetti, l'album de McFly et Carlito, et une bonne quantité de coffrets Scorpio, «la fragrance des mâles».

Apparemment, le coffret Scorpio, c'est quelque chose qui casse internet. J'ai demandé à Google et voici la première suggestion qui est apparue:

On aime le «pas cher» et le «capte les envies des hommes». Mais d’autres cadeaux n'ont pas emballé (lol) Twitter. Florilège des trucs pourris qui ne se revendront même pas sur internet:

On commence par le fameux coffret, histoire de situer le débat.

J'espère que c'est fake, j'ose pas vérifier si ça existe vraiment....

Merci, fallait pas. Non vraiment, fallait pas. Abstiens-toi à l'avenir.

«Aux extraits de wifi», JPP!

Fusilli précuites ou coffret Scorpio? C'est quoi le pire?

AAAHHH en plus c'est le «petit» coffret, y a même pas le parfum!

Interlude sondage:

Si vous avez pas la réf pour la plante, voici un petit rappel des faits.

C'est quoi, le pire cadeau? Le coffret Scorpio La plante «vive le catch»

Revenons à nos moutons avec un livre de Nicolas Sarkozy, woohoo!

C'est finalement assez génial, une fois le choc passé.

Je crois que ton père veut te faire passer un message...

BEST. GIFT. EVER.

Dans le même esprit, mais en version «ça finit à la poubelle».

Aha, bravo Daddy!

Et pas de sauce, en plus.

Ça ne peut pas exister. Je refuse.

Les mamans, ces êtres taquins et malicieux.

Holy sh*t, le coffret home made encore plus claqué que Scorpio!

Quand t'en es à regretter un parfum «pas cher qui sent le mâle»...

C'est génial, ahahaha!

Ayons une pensée pour ces gens qui ont reçu un karma de merde...

Et bravo à ce chat qui a reçu UNE CARTE AVEC DE LA THUNE.

Chez watson, on a aussi reçu des cadeaux pourris (mais aucun coffret Scorpio... Hé, quand même).

Justin Trudeau, lui, il reçoit des chaussettes flashy ⚡