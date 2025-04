Vidéo: watson

Voici les 5 îles les plus flippantes du monde

Si vous rêvez de vacances sur une île paradisiaque, alors vous devez absolument éviter ces îles interdites et carrément flippantes.

Plus de «Divertissement»

Île de North Sentinel, Inde

image: twitter

Imaginez un retour dans le temps sur une île au large de la Birmanie où des silhouettes mystérieuses se détachent à la lisière de la forêt prêtes à défendre leur territoire à tout prix. C'est l'île de North Sentinel où vit une tribu farouchement indépendante, totalement coupée de notre monde moderne. Le peuple de cette île repousse toute intrusion depuis des siècles et a réussi à préserver son indépendance et son mode de vie ancestral, refusant tout contact extérieur.

Le missionnaire étasunien John Allen Chau, pensant convertir cette population au christianisme, a tragiquement perdu la vie en essayant de s'y rendre en novembre 2018. En 2006, deux pêcheurs indiens qui ont échoué sur leurs côtes ont disparu à jamais. Depuis, une zone de protection de cinq kilomètres autour de l'île est imposée par la marine indienne.

On vous déconseille les îles mais par contre on vous recommande ça:

Ilha da Queimada Grande, Brésil

Image: Shutterstock

Bienvenue sur l'île de Queimada Grande, au large du Brésil, où la population locale est composée exclusivement de... serpents! Cette île alimente de nombreuses rumeurs sur un possible trésor protégé par ces serpents ou encore que plusieurs personnes ont perdu la vie suite à leurs morsures avec un venin bien plus mortel que les serpents du continent.

En vérité, il n’y a aucune preuve qu’un trésor existe sur l’île et leur venin n'est pas plus dangereux que celui de leurs cousins du continent. Cependant, il est particulièrement efficace pour tuer les oiseaux, leur principale source de nourriture. Mais l'île n’en est pas moins fascinante.

Avec environ 2000 serpents en 2008, ce petit bijou brésilien est tellement dangereux que seuls les scientifiques ont le droit d'y mettre les pieds. Mais la marche jusqu'au sommet de l'île est périlleuse et même sur leur campement, le risque de rencontrer un des serpents est omniprésent.

Dans les destinations où vous resterez en vie, il y a aussi ça:

Île de Poveglia, Italie

Image: Shutterstock

Quand on pense à Venise, on pense aux gondoles, à sa magnifique place San Marco et à son défilé de masques élégants… Mais cachée dans sa lagune, il y a Poveglia, une île mystérieuse et abandonnée qui a tout d’un décor de film d’horreur.

En effet, cette île minuscule est interdite au public et a la réputation d'être hantée. En effet, son passé macabre a de quoi donner des frissons: durant la peste noire, elle a servi de zone de quarantaine pour plus de 160 000 victimes condamnées à une mort lente et douloureuse. Puis, au 20e siècle, elle abritait un hôpital psychiatrique où des patients affirmaient entendre les voix des morts...

Aujourd'hui, malgré son rachat par un millionnaire italien, Poveglia est totalement déserte, on raconte que même les pêcheurs préfèrent contourner l'île de peur d'y croiser une âme en peine.

5 autres destinations à éviter mais pas pour les mêmes raisons

Île de Gruinard, Écosse

image: twitter

Durant la Deuxième Guerre mondiale, la petite île écossaise de Gruinard est devenue le laboratoire secret des Britanniques pour tester une arme biologique: le bacille du charbon connue également sous le nom d’anthrax. Cette île inhabitée, isolée, semblait être le terrain d’essai parfait où relâcher des spores mortelles pour voir combien de temps elles restaient dangereuses. On vous donne la réponse: des décennies!

En 1942, l’armée attache des moutons sur l’île et y balance des spores d’anthrax. Résultat: les moutons meurent rapidement et l’île devient une zone interdite pour… 48 ans. Ce n’est qu’en 1990, après plusieurs tentatives de décontamination que l’île de Gruinard est déclarée «sûre». Je ne sais pas vous, mais nous, on va quand même attendre encore quelques décennies avant d‘y mettre les pieds.

Île McDonald, Australie

image: shutterstock

Malgré son nom trompeur, l’île McDonald n’a rien à voir avec la chaîne de fast-food. Même si une anecdote sur son nom existe.

Située au milieu de l'océan Indien, à 1 600 kilomètres de l'Antarctique (soit environ la distance entre Lausanne et Minsk en Biélorussie), l’île McDonald est une véritable merveille naturelle, tellement éloignée et isolée qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette île volcanique, encore en activité, est un sanctuaire écologique, où l’accès est strictement réservé à des scientifiques en mission.

Dans une opération marketing, Burger King a dévoilé un faux documentaire pour parler de l’île McDonald. Le but? Rebaptiser l’île volcanique en «Whopper». Pourquoi? Selon eux, une île avec un véritable volcan en éruption ne peut porter qu’un nom aussi brûlant que leur célèbre burger.

Son climat polaire (entre – 0,8° et – 0,3 °C l’hiver) et son éloignement extrême (plus de 3 800 km des premières côtes habitées de Madagascar) ainsi que les coulées de lave fréquentes: voilà qui ne va pas améliorer votre espérance de vie si vous mettez les pieds sur ce bout de terre flottante.

Si vous vous sentez aventureux, sachez qu’atteindre cette terre reculée prend plusieurs jours et depuis sa découverte, seuls quelques «chanceux» y ont mis les pieds. L'île McDonald n'a eu que deux visites.

En conclusion, si vous cherchez des îles instagrammables (ou si vous tenez tout simplement à la vie), on ne peut que vous conseiller de chercher plutôt du côté de la Sardaigne ou d'Ibiza. A vous de voir!

Vidéo: watson

Vous décidez quand même d'y aller? N'oubliez pas ces gadgets

Que cache cette mystérieuse maison coupée de tout? Vidéo: watson