On est d'accord que les stories des gens à Mykonos c'est chiant?



On est d'accord que les stories Insta des gens à Mykonos c'est chiant?

Sur Instagram, tu suis probablement une connaissance jet-setteuse qui fait le circuit habituel: Saint-Tropez, Mykonos, Ibiza. Et chaque année, toi, tu es au bureau, dégoûté d’être pauvre.

Au lieu d’ignorer les stories de cette connaissance, tu vas te faire du mal. Tu vas tout regarder, tout analyser, te moquer (parce qu’au fond, tu es jaloux) et tu vas découvrir… les problèmes de riche.

1er problème de riche : trouver une maison à la hauteur de son standing

Tout commence au mois de juin. La connaissance est en PLS. Elle écrit sur Instagram: «Urgent! Cherche maison à Saint-Tropez du 16 au 25 juillet, avec possibilité de faire des soirées privées.» Toi, ta dernière urgence, c’était d'acheter du PQ à la Coop, parce que ça fait une semaine que tu te torches avec du Sopalin.

2ème problème de riche : les bouchons avec les pauvres

La connaissance, dont la bio sur Instagram est: NO BIO NEEDED, a résolu son premier problème. Il est sur la route dans sa Porsche Macan. Toi aussi tu as résolu ton problème, tu as trouvé un paquet de mouchoirs chez toi. Mais un nouveau souci surgit pour le jet-setteur. Il est coincé dans les bouchons. Mince! Il n’a pas privatisé l’autoroute? Tu l’avoues, tu jubiles, parce que, contrairement à cette personne, tu n’es pas coincé dans les bouchons, tu es juste coincé dans ton bureau.

Mais ne te réjouis pas trop, la connaissance va bientôt poster une vidéo de lui à Verde, un resto fancy de St-Trop, en train de danser avec des filles muettes et souriantes, qu'il prend bien soin de taguer pour montrer à sa commu qu’elles ont plus d’un million de followers. Souvent, elles se décrivent comme «public figure». Forcément, tu vas voir leur profil (parce que rappelons que tu es jaloux et stalker) et tu te demandes qu’est-ce que tu as raté dans ta vie et pourquoi toi tu passes tes vacances à Avignon.

3ème problème : la résa du resto fancy

Le lendemain, la connaissance va se faire un plaisir de te faire visiter sa villa de 250 mètres carrés. Toi, tu regardes ça depuis ton bureau sans vie. Non c’est pas vrai, y a une plante… mais elle est morte. Mais c’est une plante morte de soutien émotionnel alors tu la laisses. Malheureusement, le concierge de la villa à Saint-Trop est «une merde», d’après ce que raconte le jet-setteur. Incapable de lui booker une table pour lui et ses «amies», chez Coya, restaurant péruvien à Monac.

Toi, ton seul moment d’exotisme, c’est quand tu passes dans la cuisine du bureau et que tu sens le poulet tikka masala que ton collègue vient de réchauffer dans le micro-ondes.

En ayant marre du service pourri de la France, «ce pays du tiers-monde», la connaissance a décidé d’écourter son séjour. Mais elle hésite: Ibiza ou Mykonos? Comment choisir?!!!?? Il va donc demander à sa commu sur Insta de l’aider dans ce choix cornélien. Mais toi, tu sais qu’il y a un couvre-feu et que la musique est bannie dans les bars de l'île, alors t’as voté Mykonos, depuis ton smartphone à l’écran cassé.

4ème problème de riche : le sound system

Ce sera Mykonos. Allez zou! On prend le jet et on n'hésite pas à faire des selfies dans l’avion pour montrer qu’on ne voyage pas avec «les clochards» qui prennent Easyjet. Le faucon ne vole pas avec les cafards.

Arrivée sur l'île, surprise! Il y a un couvre-feu. Tu l’avais dit. Merde, il n’aurait pas dû demander conseil à sa commu et surtout pas à toi. Du coup, il se dit: plan B. Il fait une nouvelle story:

«Help! Besoin d’un sound system pour une villa à Mykonos»

De ton côté, tu n’as pas de problème de sound system, mais tu as des problèmes de clim'. Il fait 8000 degrés dans ton bureau alors tu as mis une bouteille d’eau glacée devant ton ventilateur. Tu as vu sur E=M6 que c'était une bonne astuce pour rafraîchir l'air. C'est un peu de l'arnaque quand même.

Pendant ce temps-là, le jet-setteur découvre que louer des enceintes lui coûterait 1000 euros par jour. Il est riche mais il n'aime pas qu'on le prenne pour un con. Il ne pourra faire que des fêtes sur le petit yacht de 45 mètres qu'il a loué. De ton côté, tu as sorti ton paddle que tu dois gonfler, parce que tu vis dans un appartement plus petit que son bateau et qu'un paddle, ça prend de la place.

5ème problème de riche : la descente

Finalement, tu n'y croyais plus mais les vacances de cette connaissance prennent fin. Après deux semaines à avoir bu du champagne et gobé des PEZ, elle est enfin de retour chez elle, à Genève. Une dernière story depuis le balcon de son appartement, vue sur le lac Léman, en mode: «Back in Geneva😥», in english, pour sa commu internationale. Une descente d'une semaine se profile pour lui. Il va poster une dernière vidéo en mode nostalgie en écrivant: «Thank you Mykonos, it was crazy❤️» avant de disparaître des réseaux sociaux pour se réfugier quelques jours dans la maison familiale à Collonge-Bellerive. Pauvre chaton.

