La journée à la plage que vous imaginez vs la vraie journée à la plage

Lorsque nous autres, journalistes chez watson, nous cherchons de jolies photos de la plage dans les banques d'images, on tombe très souvent sur des trucs pas très authentiques. Pourquoi? Car ce que vous imaginez dans votre tête, ce n'est pas la réalité.

Avec les photos suivantes, on veut vous préparer à la réalité (et si possible, vous faire sourire).

Faire connaissance avec des gens sympas (de préférence des locaux) sur la plage

Attentes

Rencontrez des free spirits, des gens sympas, enthousiastes, avec de la conversation. Peut-être même que quelqu'un a une guitare et que vous pourrez chanter autour d'un feu...

Réalité

Le teint unifié après un bon bain de soleil

Attentes:

Des jambes parfaitement bronzées que vous pourrez exhiber en jupes ou en shorts à l'avenir.

Réalité:

Encore plus de réalité:

Apprenez à connaître le monde sous-marin en faisant du snorkeling

Oooh! Comme la nature est belle.

Attentes:

Réalité:

Un snack, c'est toujours sympa

Attentes:

Une petite glace pour les petits enfants. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner?

Réalité:

Une triste journée pour Kevin:

Sautez dans l'eau rafraîchissante et allongez-vous sur une serviette moelleuse pour sécher

Attentes:

Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de sécher au soleil avec quelques gouttelettes sur la peau?

Réalité:

Laissez vos objets de valeur sur votre serviette lorsque vous allez vous baigner, personne ne vous les volera

Attentes:

Réalité:

Une belle photo de groupe entre girls!

Attentes:

Avec beaucoup de soleil, de la mer et – si possible – pas trop de monde en arrière-plan.

Réalité:

Pour Instagram:

Attentes:

Ça devrait ressembler à ça. Le genre de photos qui cumulent plusieurs centaines de likes sur Insta.

Réalité:

