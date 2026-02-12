La plage de Kendwa à Zanzibar. Son île a quelque chose de très spécial. Pour savoir quoi, lisez cet article. Image: Shutterstock

On a trouvé les plus belles plages pour 2026

L'été est encore loin, mais rêvons un peu: on vous présente 19 des plus belles plages du monde, que vous pourrez peut-être la chance de découvrir en 2026.

🇿🇦 Llandudno Beach

Idéalement nichée entre les rochers. Image: Shutterstock

Commençons au Cap. La mer y est souvent un peu plus fraîche. De nombreux habitants ne vont pas à la plage pour se baigner, mais plutôt pour prendre le soleil. Tout le monde connaît Clifton ou Camps Bay. Mais si l'on continue un peu plus à l'est, on arrive à Llandudno. Il ne reste alors qu'à descendre la route qui serpente à travers le village jusqu'à la plage.

Magnifiquement nichée entre les rochers, elle est idéale pour les surfeurs et se trouve au pied de Little Lion's Head. On peut randonner jusqu'à la réplique de 437 mètres de haut de la Lion's Head du Cap, moyennant un peu d'escalade. Mais la vue panoramique sur Hout Bay, Sandy Bay ou Llandudno depuis le sommet en vaut la peine.

Non, ce n'est pas la «véritable» Lion's Head, mais la Little Lion's Head de Llandudno, avec la plage du même nom. Image: Shutterstock

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Barafundle Bay

Image: Shutterstock

Dans la catégorie des eaux pas franchement chaudes, je demande le Pays de Galles. Rarement un pays dans lequel j'avais si peu d'attentes en matière de plages m'a si agréablement surpris. On retombe sur une autre Llandudno, au nord. Elle est jolie, mais pas autant que les plages du sud.

Tenby, Broadhaven in Haverfordwest ou Pembroke (avec son Church Rock) et toutes les autres – des valeurs sûres. Autre recommandation très intéressante: Barafundle Bay, à seulement 1500 mètres de Church Rock. La plage n'est accessible qu'à pied et on la qualifie souvent de «joyau de la couronne».

Au premier plan, la baie de Barafundle. En haut à gauche, Broadhaven et Church Rock, dans la mer. Image: Shutterstock

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Isle of Lewis

Quelle vue: la plage de Traigh na Beirigh, tout au nord de l'Écosse. Image: Shutterstock

Toujours dans le nord, on monte même jusqu'à l'extrême nord du royaume, en Écosse, jusqu'à l'île de Lewis. De manière tout à fait inattendue, on découvre alors du sable comme on en aurait pas rêvé: bienvenue à Traigh na Beirigh.

Ici, tout sauf du tourisme de masse. La plage n'est jamais bondée, et personne ne reste plus de quelques minutes dans l'eau. Mais tout de même: l'un de nos rédacteurs y a goûté à la fraîcheur.

Les plages ne sont pas seulement faites pour se baigner. Elles peuvent aussi juste être belles. Image: Shutterstock

🇳🇴 Hauklandstranda

On dirait les Caraïbes, mais c'est le Grand Nord. Image: Shutterstock

Les températures restent froides, mais la couleur de l'eau rappelle les Caraïbes. Deux de mes collègues recommandent la plage de Hauklandstranda, dans les Lofoten norvégiens (l'un d'eux s'y est baigné, l'autre non).

Quoi qu'il en soit, selon la saison vous aurez même droit à un bonus: en hiver, vous profiterez des aurores boréales et en été, vous pourrez vous baigner (en vitesse) sous le soleil de minuit.

Glacial, mais magnifique. Image: Shutterstock

🇵🇦 San Blas

Quelque chose à ajouter? Image: Shutterstock

Bon, assez parlé de climats peu engageants. Là, il fait vraiment chaud. On se rend sur la côte caraïbe du Panama. Ou plutôt sur l'archipel de San Blas. Environ 365 îles – une pour chaque jour de l'année – vous attendent. Cependant, seules quelques-unes sont habitées.

Et si vous avez besoin d'une bande-son, le groupe Maná se fera un plaisir de vous aider.

On ne fait pas plus typique en matière de carte postale des Caraïbes. Image: Shutterstock

🇨🇮 Assinie-Mafia

Plage de palmiers juste en face de l'hôtel. Image: Reto Fehr

Les plages d'Afrique de l'Ouest sont presque infinies, que ce soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Assinie-Mafia, c'est LA station balnéaire ivoirienne. Facilement accessible depuis Abidjan, vous y serez presque seul en semaine. Le week-end, certaines parties peuvent être plus fréquentées. Mais comme je confirme, il y a bien assez de place. Il ne vous reste qu'à choisir un endroit agréable sur la péninsule devant la lagune et à profiter du farniente.

Plage déserte à Assinie-Mafia. Image: Reto Fehr

🇲🇺 Belle Mare

Oui, on peut y vivre. Image: Shutterstock

Toujous en Afrique, mais cette fois plus à l'est, dans un État insulaire de l'océan Indien: l'île Maurice. Dans ma tête, le pays ne constitue qu'une seule et même plage. Mais il existe bel et bien des différences, comme on me l'a expliqué.

Alors, si vous optez pour Maurice, privilégiez la plage de Belle Mare sur l'île principale, où se trouve également la capitale, Port Louis. En voiture, vous rejoindrez l'autre côte en une heure environ.

Tout près de la plage de Belle Mare. Image: Shutterstock

🇦🇺 Turquoise Bay

L'un des plus grands récifs «frangeants» du monde, accessible directement depuis la plage. Image: Shutterstock

Considérer une plage comme l'une des plus belles d'Australie, ce n'est pas rien. C'est le cas de Turquoise Bay, dans le parc national de Cape Range et le parc marin de Ningaloo. Le désert et la mer s'y marient comme rarement ailleurs. Pas étonnant que le site figure au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011.

Situé sur la côte ouest de l'Australie, son secret a été révélé depuis longtemps. Mais comme il est très isolé, sa plage de sable blanc n'est pas noire de monde.

Du sable blanc très fin sur la côte ouest de l'Australie. Image: Shutterstock

🇦🇺 Little Salmon Bay

Image: Shutterstock

On continue en Australie occidentale, en se dirigeant vers le sud, jusqu'à Perth. Cottesloe Beach est littéralement collée à la ville. Elle semble tout droit sortie d'une carte postale.

Mais il y a encore mieux, à environ 20 kilomètres au large, sur Rottnest Island. Little Salmon Bay est une baie protégée aux eaux calmes et cristallines. Un rêve pour les familles.

Image: Shutterstock

🇺🇸 Morro Bay

Image: Shutterstock

Je sais que pour certains, les États-Unis sont actuellement une destination de voyage «en pause». Mais la nature y offre tout de même des endroits géniaux. Et si vous vous «risquez» à aller à la Coupe du monde 2026, ne manque pas Morro Bay, entre Los Angeles et San Francisco. Elle tire son nom du rocher rond situé à l'entrée du port et qui marque la fin de la longue plage de sable au sud. L'accès à ce colosse de 176 mètres est interdit.

Qu'à cela ne tienne, on est venus pour la plage. Le coucher de soleil ici constitue un must. Autre joyeuseté: faire du jogging le long de la plage.

Il y a aussi un camping aux premières loges, d'où on peut admirer le coucher de soleil. Image: Reto Fehr

🇨🇱 Playa Corazones

Les pentes abruptes au sud d'Arica. Image: Shutterstock

Il y a aussi un morro (cette fameuse colline arrondie) à Arica, tout au nord du Chili. Et l'endroit est évidemment propice pour piquer une tête. Mais allons un peu au sud de la ville, à Playa Corazones (la plage des cœurs).

D'accord: à première vue, il y a mieux. Même si les hautes falaises qui la surplombent sont impressionnantes. Il est déconseillé de s'y baigner, en raison des courants. La plage reste parfaite pour admirer de magnifiques couchers de soleil. Et si vous trouvez un coquillage intact, vos amours ne s'en porteront que mieux.

Image: Shutterstock

🇲🇽 Tulum

La Playa Ruinas, juste à côté des sites mayas. Image: Shutterstock

Tulum s'est illustrée avec son site maya à même le rivage. Il vaut vraiment le détour. Hormis les ruines, on trouve plusieurs cenotes à proximité. Les cenotes sont des grottes karstiques remplies d'eau douce, assez fréquentes dans la région.

Et pour juste profiter de la plage: au sud du site maya, une bande de sable blanc fin d'environ 1,5 kilomètre de long s'étend le long de la mer des Caraïbes, avec plusieurs hébergements.

Promenade à Tulum. Image: Shutterstock

🇹🇿 Michamvi

Le restaurant The Rock à marée basse. Image: Shutterstock

Avant de revenir en Europe, on s'octroie un dernier détour par l'Afrique. Cap sur Zanzibar, l'île au large de la Tanzanie. Comme à Tulum, il y a un monument que l'on voit sur toutes les photos. Il ne s'agit en revanche pas d'un bâtiment ancien, mais contemporain: le restaurant The Rock. Il est situé sur un rocher à l'extrémité sud de la plage près de Pingwe, sur la péninsule de Michamvi.

Selon la marée, vous pouvez vous rendre au restaurant à pied ou en bateau. La plage en elle-même est évidemment paradisiaque. Mais sur le côté est de l'île, les algues sont parfois très abondantes. Sur la côte nord-ouest, cela n'est pas le cas, par exemple à Kendwa Beach (photo tout en haut de l'article).

Et quand la marée monte. Image: Shutterstock

🇮🇹 Spiaggia di Camogli

La plage de Camogli, avec ses maisons colorées. Image: Shutterstock

Les plages dont on a parlé jusqu'ici sont incroyables. Mais on y accède le plus souvent qu'en avion. Là, c'est différent: vous pouvez rejoindre Camogli en six heures de train depuis Zurich.

Située sur la côte ouest de la péninsule de Portofino, près de Gênes, la ville est bien sûr très célèbre. On profite donc rarement seul de la plage (de galets). Mais son emplacement devant des maisons colorées et la basilique Santa Maria Assunta crée un décor unique.

Et oui, comme bien souvent en Italie, les transats et les parasols font la loi en été. Image: Shutterstock

🇪🇸 Playa de la Caleta

Image: www.imago-images.de

Que diriez-vous d'un city trip un peu différent? Avez-vous déjà entendu parler de Cadix, dans le sud de l'Espagne? Alors ne manquez pour rien au monde l'urbaine et pittoresque Playa de la Caleta, juste en face de la vieille ville. En même temps, difficile de ne pas la voir.

La mer borde la ville sur trois côtés. À l'origine, Cadix se trouvait sur une île, mais l'avancée progressive de la terrain, celle-ci s'est transformée en une langue de terre.

Cette vue de la plage, un incontournable. Image: Ralf Meile

🇩🇪 Nienhagen

La forêt au bord de la côte. Image: Shutterstock

On vous emmène maintenant dans un endroit très spécial dans le nord de l'Allemagne. Sur la côte baltique, des chênes, des hêtres, des charmes et des frênes âgés de 90 à 170 ans s'élèvent sur plus d'un kilomètre, directement au bord de la mer. Le vent et les tempêtes ont façonné cette «forêt fantôme» de Nienhagen. Elle tire son nom des formes bizarres des arbres, tandis que le brouillard et le vent créent souvent une atmosphère particulière.

La baignade n'est pas très populaire sur ce terrain escarpé. Mais on se promène le long du rivage, dans la forêt. À quelques mètres de là, des fauteuils de plage sont installés, avec une vue magnifique sur la forêt.

Véritable ambiance de plage juste à côté, dans le village. Image: Shutterstock

🇬🇷 Sarakiniko & Paralia Tis Grias To Pidima

Image: Shutterstock

Un article sur les plages sans parler de la Grèce? Impossible. Ce qui a valu à notre journaliste sportif de me lancer: «Prends la Grèce. Elles sont toutes superbes, là-bas». Je me suis fait un plaisir de répondre à sa demande.

On peut donc citer la plage de Sarakiniko à Milos, dans un paysage volcanique caractéristique avec ses falaises et ses grottes. Ci-dessous, un autre exemple moins touristique: Paralia Tis Grias To Pidima, sur Andros. La baie est petite, ceinte de falaises rocheuses, avec cette tour dans la mer:

Image: Shutterstock

En parlant de tour, à moins de dix kilomètres au nord, le phare de Tourlitis offre un magnifique monument à photographier.

Le phare de Tourlitis. Image: Shutterstock

🇵🇫 La Polynésie française

Aucune de ces plages ne vous parle? Alors, mon collègue Leo dégaine un conseil ultime: «La Polynésie française. Toutes les plages y sont magnifiques». Prenons Bora Bora. En voyant cette photo, je me dis: «Fichtre, qu'est-ce que je serais bien avec un livre sur cette chaise longue». Question: ai-je le temps et l'argent pour ce long voyage?

Image: Shutterstock

(Adaptation en français: Valentine Zenker)