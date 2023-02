Rencontre improbable entre un Valaisan et un bouquetin

Valaisan vs bouquetin... qui gagnera ce battle? tiktok seigenurdulac

«Fais pas l'con hein! Moi j'vais saler!»

Alors qu'il salait la route, un Valaisan s'est retrouvé nez à nez avec un bouquetin bien décidé à ne pas le laisser passer. Il a filmé la scène et c'est magique.

«Fais pas l'con hein! Moi j'vais saler!» is the new «T'cheu, c'te panthère que c'est ce machin!» Une vidéo postée ce jeudi 2 février par l'internaute @seigenurdulac sur TikTok est actuellement virale. On voit un bouquetin défier un Valaisan (d'après l'accent) chargé de saler la route comme il le dit dans la vidéo. L'homme tente de faire fuir l'animal avec un piquet de neige, mais «chef» comme il l'appelle, ne veut pas bouger et tape du sabot sur l'asphalte. Peut-être que c'est l'accent qu'il ne comprend pas.

Pendant un peu plus d'une minute, on assiste à cette rencontre improbable qui a l'air d'être le début d'une belle histoire d'amour à la «Je t'aime moi non plus».

La vidéo a été partagée par Thomas Wiesel sur Instagram qui l'a introduite ainsi:

Les gens: Il ne se passe jamais rien d'épique en Suisse.

Le Valais: Hold my fendant

Vidéo: extern / rest

D'après les commentaires sur les réseaux sociaux, cette rencontre a eu lieu entre le village de Châtelard et le hameau de Giétroz dans la vallée du Trient, rapporte Le Nouvelliste.

